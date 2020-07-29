المشهد اليمني الأول/

نظم أحفاد بلال في محافظة صعدة اليوم الأربعاء، وقفة حاشدة أعلنوا فيها النفير العام ورفد جهات القتال ردا على جرائم العدوان وآخرها مجزرتي وشحة والجوف وجريمة المرتزقة بحق آل سبيعيان بمأرب.

وثمن أحفاد بلال خلال الوقفة باللفتة الكريمة والاهتمام الكبير الذي يوليه قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي لأحفاد بلال في محافظة صعدة ومختلف المحافظات.

وفي الوقفة أشاد وكيل المحافظة صالح عقاب بتضحيات أحفاد بلال الأحرار في مواجهة العدوان الغاشم ، مشيراً إلى أهمية القيام بدورهم في بناء البلد والدفاع عنه كجزء لا يتجزأ من أبناء الشعب اليمني.

من جانبه عبر ممثل أحفاد بلال في اليمن العقيد حماده جراد عن بالغ التقدير لقائد الثورة على اهتمامه بأحفاد بلال، مشيرا إلى أن أحفاد بلال لن يكونوا إلا في المكان الذي تريده قيادة الثورة.

كما أكد المشاركون أن أحفاد بلال كانوا ولازالوا في مقدمة الصفوف للدفاع عن الدين وعن تراب الوطن الطاهر مهما كانت التضحيات.