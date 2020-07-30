المشهد اليمني الأول/

قال المرشد الإيراني السيّد علي خامنئي إن مصلحة الأمة الإسلامية هي الوحدة في وجه التهديدات والنظام الصهيوني والاستكبار.

وفي ندائه الى حجاج بيت الله الحرام لفت المرشد خامنئي إلى أن مشاكل العالم الإسلامي تُحل إذا اختار المسؤولون عن الحج إرادة الله بدلاً من إرضاء واشنطن، مضيفاً أن “النظام الأميركي هو أكبر غادر وشيطان وقاطع للطرق في هذا العصر”.

فلسطين واليمن

وأوضح المرشد خامنئي أن اهتمام إيران الدائم هو مساعدة فلسطين المظلومة والتعاطف مع اليمن المجروح والمسلمين المضطهدين بالعالم.

واعتبر المرشد الايراني أن حضور أمريكا في منطقة غرب آسيا هو سبب انعدام الأمن وسبب دمار وتخلف الدول.

وعلّق المرشد عن الأحداث الأخيرة في أميركا، قائلاً “بخصوص ما يجري في أمريكا فموقفنا حاسم نحن إلى جانب الشعب وندين السلوك العنيف والعنصري للحكومة”.