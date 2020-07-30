أكدت الإدارة العامة للحدائق والمتنزهات بأمانة العاصمة جاهزية 64 حديقة لاستقبال الزوار خلال إجازة عيد الأضحى.

ونقلاً عن وكالة الأنباء اليمنية سبأ أوضح أمين العاصمة حمود عُباد أن حـدائق ومتنزهات الأمانة العامة والمدن الترفيهية الخاصة جاهزة من النواحي الفنية وأعمال النظافة والصيانة والإنارة لاستقبال الزوار خلال إجازة عيد الأضحى.

وأشار إلى الحرص على استمرار تحسين وتطوير الخدمات العامة، خاصة أعمال النظافة والمياه والطرق وإعادة تشجير وزراعة الحـدائق والمتنزهات بالمسطحات الخضراء وإيجاد متنفسات عامة للمواطنين.

إفتتاح وتأهيل

ولفت عُباد إلى المشاريع التي نفذتها أمانة العاصمة خلال الفترة الماضية لافتتاح وإعادة تأهيل وصيانة عدد من الحـدائق وتوسيع وزراعة المسطحات الخضراء.

فيما أوضح مدير الحـدائق والمتنزهات بأمانة العاصمة عاصم الجلال أن حـدائق ومتنزهات الأمانة أصبحت جاهزة لاستقبال الزائرين من خلال توفير الخدمات العامة والألعاب المجانية وتكليف عمال الحـدائق لخدمة زوار الحـدائق.

إقبال كبير للزوار

وتوّقع أن تشهد حدائق ومتنزهات أمانة العاصمة خلال إجازة عيد الأضحى إقبالاً كبيراً للزوار نظراً للكثافة السكانية المتزايدة والنزوح الكبير للمواطنين إلى العاصمة صنعاء وكذا حاجة الناس لقضاء أوقات العيد بالمتنزهات والحدائق والمدن الترفيهية للتخفيف من الضغوط النفسية بسبب القيود المفروضة لجائحة كورونا وإغلاق الحدائق خلال خمسة أشهر.

وأشار الجلال إلى انه تم زيادة رقعة المسطحات الخضراء بالحدائق والمتنزهات من خلال زراعة ما يعادل 100 ألف متر مربع في الحدائق العامة الكبرى والمتوسطة والصغرى وإدخال بعض الألعاب المجانية للحـدائق العامة وبعض الحيوانات لحديقة الحيوان.

إجراءات إحترازية مطلوبة

ودعا المواطنين والزائرين إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتقيد بالتباعد الاجتماعي والحفاظ على ممتلكات المرافق العامة ونظافة الحـدائق المتنزهات العامة وعدم رمي المخلفات في المسطحات الخضراء والأرصفة.

خطة أمنية لعيد الأضحى

وكان قد أكد متحدث وزارة الداخلية العميد عبدالخالق العجري أن الوزارة استكملت إعداد ومناقشة الخطة الأمنية الخاصة بعيد الأضحى المبارك.

وأوضح العميد العجري في تصريح له أن جميع الوحدات الأمنية في أتم الجهوزية لتنفيذ الخطة، مشيراً إلى أن التزام الجميع بقوانين السير، والنظام العام يعد الركيزة الأساسية لنجاح الخطة الأمنية خلال أيام عيد الأضحى المبارك.