المشهد اليمني الأول/

أٌفرج بصنعاء اليوم عن 35 من المخدوعين الذين تم التحفظ عليهم من قبل الأجهزة الأمنية بعد أن كانوا في طريقهم للالتحاق بصفوف العدوان.

وخلال الإفراج بحضور مدير دائرة الاستخبارات العسكرية العميد الركن علي محمد أبو حليقة وأمين عام محلي محافظة عمران صالح زمام المخلوس، أوضح مساعد وزير الدفاع للموارد البشرية اللواء علي محمد الكحلاني أن الإفراج عن المخدوعين تم بناءً على توجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بن بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط بمناسبة عيد الأضحى.

وأكد أن قوى العدوان والمرتزقة يعيشون في حالة انهزام نفسي بعد إلحاق الجيش واللجان الشعبية بهم الهزائم النكراء في مختلف الجبهات.. لافتاً إلى أن تحالف العدوان بات يحتمي بالمخدوعين ويجعلهم دروعا بشرية لحماية مرتزقته.

ودعا المفرج عنهم، العودة للعمل بين أهاليهم بعيدا عن الاستقطاب والإغراءات التي يحاول من خلالها العدو الزج بهم في محارق الموت.

حضر الإفراج نائبا مدير دائرة الاستخبارات العميد الركن محمد زهرة والعميد حسين هاشم ومدير السجن الحربي العقيد محمد الشهاري.