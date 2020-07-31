المشهد اليمني الأول/

دشنت الهيئة العامة للزكاة، اليوم ، مشروع توزيع الأضاحي لعدد 15 الف من نزلاء السجون والإصلاحيات وجرحى الجيش واللجان الشعبية بأمانة العاصمة.

وخلال التدشين أكد وكيل الهيئة العامة للزكاة علي السقاف أهمية المشروع الذي من خلاله يتم توزيع لحوم الأضاحي على جرحى الجيش واللجان الشعبية العظماء من قدموا دمائهم في سبيل الله والدفاع عن الوطن.

وأشار الوكيل السقاف إلى أن المشروع يستهدف أيضا الفقراء والمساكين من السجناء في اصلاحية السجن المركزي وباقي سجون أمانة العاصمة بما فيهم أسرى العدو.

وقال ” تقوم هيئة الزكاة بهذه المبادرة كواجب عليها تجاه هذه الشرائح الهامة وإحياء لهذا الركن العظيم من أركان الإسلام وإقامته كما أمر الله”، مضيفاً ” عندما بادر الناس إلى إخراج زكاتهم وصرفت الزكاة في مصارفها منّ الله على اليمن بهذه الأمطار المتتالية التي لم تشهدها من قبل”.

من جانبه أشار وكيل الهيئة لقطاع التوعية والتأهيل أحمد مجلي إلى أن هيئة الزكاة تدشن مشروع توزيع أضاحي عيد الأضحى المبارك على الجرحى والسجناء وأسرى العدو انطلاقا من قول الله تعالى “ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا” .

ولفت الوكيل مجلي إلى اعتزام الهيئة العامة للزكاة تنفيذ مشاريع أوسع وأكبر في المستقبل تشمل شرائح كبيرة من الفقراء والمساكين والمستحقين المشمولين في مصارف الزكاة الثمانية.