رفع وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل برقية تهنئة إلى قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط وأعضاء المجلس بمناسبة حلول عيد الأضحى.

وأشار الدكتور المتوكل إلى المدلولات السامية لهذه المناسبة الدينية وأهميتها في استلهام قيم الإيثار والتسامح والتلاحم وتعزيز التآخي والتكافل الاجتماعي خاصة في ظل استمرار العدوان والحصار.

وأعرب عن تمنياته في أن تعود هذه المناسبة الدينية على الشعب اليمني بالأمن والاستقرار والنصر… مؤكداً أهمية تعزيز الصمود ومساندة الجيش واللجان الشعبية الذين يسطرون الملاحم البطولية في مواجهة العدوان.

تهنئة قيادة جهاز الأمن والمخابرات

رفعت قيادة جهاز الأمن والمخابرات برقية تهنئة إلى قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الحوثي وفخامة الأخ المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وعبرت قيادة جهاز الأمن والمخابرات في البرقية عن أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات للجميع بهذه المناسبة الدينية الجليلة وكذا بانعقاد المؤتمر السنوي الأول لقيادات جهاز الأمن والمخابرات للعام 1441 هجرية – 2020م.

وأشاد المشاركون في المؤتمر السنوي الأول لقيادات جهاز الأمن والمخابرات باهتمام ورعاية القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى للمؤسسة الأمنية وحرصها على الرفع بواقع الأداء الأمني والاستخباري لتحقيق المزيد من التطور والارتقاء بأداء الجهاز في مختلف المجالات.

تهنئة وزير الصناعة

رفع وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة برقية تهنئة إلى قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط وأعضاء المجلس بحلول عيد الأضحى.

وعبر وزير الصناعة والتجارة في البرقية باسم قيادة وكافة منتسبي الوزارة والقطاعات والمؤسسات والهيئات والشركات التابعة لها عن أحر التهاني والتبريكات للقيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى بهذه المناسبة الدينية.

وأشار إلى أن هذه المناسبة تأتي والشعب اليمني يسطر ملاحم بطولية من النضال ضد قوى العدوان والاستكبار دفاعاً عن الوطن وسيادته واستقلاله.

واعتبر هذه المناسبة محطة إيمانية لتعزيز التكافل والتراحم والاصطفاف والتلاحم ومواساة الفقراء والمساكين وتفقد المحتاجين وزيارة الجرحى وأسر الشهداء وإكرامهم.

وأكد الوزير الدرة حرص قيادة الوزارة وكافة منتسبيها على الاضطلاع بواجباتهم، بما يخدم الوطن والمواطن .. مبتهلاً إلى الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على الشعب اليمني بالخير وقد تحقق له النصر العظيم على قوى البغي والعدوان والإستكبار.

تهنئة وزير الشؤون القانونية

رفع وزير الشئون القانونية الدكتور اسماعيل المحاقري برقية تهنئة إلى قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط وأعضاء المجلس بحلول عيد الأضحى المبارك.

وعبر وزير الشئون القانونية باسمه ومنتسبي الوزارة عن أسمى آيات التهاني والتبريكات لقائد الثورة و رئيس المجلس السياسي الأعلى وأعضاء المجلس والشعب اليمني بهذه المناسبة الدينية العظيمة .

ودعا وزير الشؤون القانونية، الله القوي العزير أن يعيد هذه المناسبة على الشعب اليمني العظيم والأمتين العربية والإسلامية وقد تحقق لها الرفعة والكرامة وكسر شوكة قوى الظلم والاستكبار.

ولفت الى أن هذه المناسبة الدينية الغالية تأتي و ما زال شعبنا اليمني يرزح تحت وطأة العدوان الحصار منذ 6 سنوات من قبل تحالف العدوان، والذي وصل إلى حد منع الغذاء والدواء والنفط وقصف الأسر الآمنة في منازلها.