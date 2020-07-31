سير أبناء وقبائل مديرية حزم العدين بمحافظة إب اليوم الخمبس، قافلة عيدية ومالية دعما للمرابطين في جبهات العزة والشرف احتوت على (٢٦٥) رأسا من الماعز و(٧) رؤوس من ذكور الأبقار ومبلغ مالي يقدر ب(٦) ملايين ريال، بالإضافة إلى (١٤) دبة عسل.

وأكد محافظ المحافظة عبدالواحد محمد صلاح خلال استقبال القافلة أن عطاءات أبناء المحافظة مستمرة بالمال والرجال ولن تتوقف ما دام العدوان مستمر على هذا البلد، لافتا إلى أهمية تزامن هذه القافلة والقوافل الأخرى التي وصلت من مديريات مختلفة منها الشعر والسدة والمخادر وغيرها مع هذه الايام العشر المباركة من شهر ذي الحجة، منددا بالقرار الجائر للسلطات السعودية بمنع إقامة شعائر الحج هذه الفريضة التي أمر بها الله سبحانه وتعالى.

وفي ذات السياق سيرت مديرية الشعر بإب قافلة عيدية للمرابطين في الجبهات احتوت على عدد (٢٣) رأسا من ذكور الأبقار و(٥٨) رأسا من الماعز.

وأشاديحيى اليوسفي مشرف عام المحافظة خلال استقبال القوافل بهذا السخاء والعطاء الذي جسده أبناء مديرية الشعر وأبناء مديرية الحزم وقبلهم مديريات أخرى جاد أهلها بما يستطيعون لرفد الجبهات رغم الظروف الإستثنائية التي يمر بها البلد.

ولفت اليوسفي إلى أن هذه القوافل تشكل حربا نفسية بل وهزيمة معنويةً لقوى العدوان ومرتزقتهم لما يشاهدونه من بذل ورفد لرجال الجيش واللجان تبين مدى الترابط والحب الذي يكنه أحرار هذا الشعب لمن يدافعون عن كرامة وعزة هذا الوطن والأمة.

وكان مسؤول جبهة الإمداد والتموين بالمحافظة نبيل المرتضى قد أشاد بالتفاعل الكبير في تسيير القوافل العيدية، موضحا أن أبناء مديرية السدة قدموا بالأمس قافلة عيدية احتوت على (٦٠) رأسا من الماعز، كما وقدم عدد من المكاتب التنفيذية دعما للماربطين قافلة عيدية احتوت على (٧٥) رأسا من الماعز.

رفد قبائل سحار صعدة

قدم أبناء وقبائل سحار، اليوم الخميس، قافلة عيدية للمرابطين في الجبهات احتوت على مبالغ مالية وعدد من رؤوس الاغنام.

وخلال تسيير القافلة نظم المشاركون وقفة كبرى أدانوا خلالها إقدام النظام السعودي على منع المسلمين من أداء فريضةالحج للعام 1441 هجرية.

واستنكر المشاركون منع النظام السعودي تعطيل فريضة الحج وتحويل هذا الركن إلى ورقة للضغط والمساومة وتنفيذ أجندات الكيان الصهيوني..داعين الدول الاسلامية إلى ادانة وقف مناسك الحج واتخاذ موقف مسئول لمنع الاستحواذ السعودي على بيت الله الحرام.

وعبر المشاركون عن رفضهم لخطط الباطل التي ينفذها النظام السعودي باسم الاسلام نيابة عن اعداء الاسلام لعلمهم بأهمية الحج بالنسبة للأمة كفريضة اساسية والسعي المستمر لصدهم عن هذه الفريضة بطرق واساليب متعددة.

وأكد المشاركون في بيان الوقفة أن الأماكن المقدسة حق لكل المسلمين ومنعهم من الوصول إليها تحت أي مبرر جريمة وتنكر للدين.. موضحين أن السكوت يعتبر تمكينا للمشروع الصهيوني الذي يٌريد فصل الأمة عن دينها والسيطرة على مقدساتها.

وأعلن المشاركون النفير العام والإستجابة لرفد الجبهات.. داعين حكومات وشعوب العالم الإسلامي إلى اتخاذ موقف واضح وصريح من جريمة النظام السعودي في منع فريضة الحج واستهتاره بالأماكن المقدسة.. محذرين من أن الصمت والتخاذل سيجر المسلمين إلى نكبات ربما ستكون أكثر جٌرما مما يحصل اليوم وسيكون الجميع شركاء في الجريمة.

قافلة أبناء عتمة بذمار

سيّر أبناء مديرية عتمة بمحافظة ذمار، الخميس، قافلة عيدية دعماً للمرابطين في الجبهات بمناسبة حلول عيد الاضحى.

احتوت القافلة على مبالغ مالية ورؤوس أبقار و65 رأس أغنام.

وخلال تسيير القافلة، أشار مدير المديرية عبدالمؤمن الجرموزي، إلى أن ما يٌقدم قليل تجاه المدافعين عن الوطن.. مؤكدا استمرار رفد الجبهات بالمال والرجال حتى تحقيق النصر.

وأشاد بالانتصارات التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات.. مثمنا صمود وتضحيات أبناء المديرية ودورهم في مواجهة العدوان.

رفد مؤسسة يمن ثبات

قدمت مؤسسة يمن ثبات التنموية قافلة غذائية وعيدية الى المجاهدين في جبهات المواجهة مع العدوان في محافظة الجوف.

القافلة رافقها وفد من المؤسسة لمعايدة المجاهدين من أبناء الجيش واللجان الشعبية في محافظة الجوف وكل المجاهدين بحلول عيد الأضحى المبارك.

واكد رئيس الوفد على مرتضى ان مؤسسة يمن ثبات المعنية بدعم اسر المرابطين لن تألوا جهدا في مد يد العون الى اسر المجاهدين الذين يسطرون الانتصارات ويذبون عن حمى الوطن.