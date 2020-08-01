الصورة أعلاه سابقة لهذا العام يوم كان الحجاج اكثر م 2,5مليون حاج، حينها كانت عدسة الكامير الزوم واسعة وكبيرة، وتلتقط صورة لجبل عرفة والحجيج بالمليون واكثر.

هذا المشهد يصيب طائفة الصهاينة اليهود بمقتل من أُمة الأسلام دين الرحمة للعالمين كل العالمين، َليس نقول باليوم وفي الصلوات الخمس الحمد لله رب العالمين.

هذا المشهد تكفل بإزالته ومحوه من الوجود الوهابية السعودية، من حوالي ثلاثمائة عام تقريباً، ولذلك كان الزوم عدسة الكاميرا اليوم التاسع من ذي الحجة 1441هجرية، غير واسع ويظهر في الصورة حاج واحد الى سته الى عشرة حجيج والطموح الى صفر بعد 2,5مليون..

الآن سنستعرض معاً محاولات الوهابية وبني سعود لتعطيل ركن الحج الأكبر لخدمة فرع من ابناء الخالة سارة عليها السلام، طائفة التلمود اليهود الصهاينة العنصريون، بالتأريخ المختصر..

في عام 1805م الموافق لسنة 1218هجرية

قطعان التكفير الوهابي السعودي النجدي يحتلون مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويهدمون اضرحة الصحابة وامهات المؤمنين رضوان الله عليهم، ويهمون بهدم ضريح خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

والبطل محمد بن ناجي اليامي من قبائل قحطان الهمدانية اليمانية يقتل الطاغية والغازي عبد العزيز بن محمد بن سعود المردخاي من اصل يهود تركيا، وبذلك انتهت اول محاولة، وتم تحرير مكة المكرمة والمدينة المنورة من رجس بن سعود والتكفير الوهابي.

في عام 1220هجرية

بن سعود وقطعان التكفير الوهابي يحتلون مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفي نفس العام يتم مضايقة الحجاج من كل الديار الإسلامية بتهمة مخالفة التعاليم الوهابية لأداء الحج.

ويضع سعود الأول خمسة شروط لأداء مناسك الحج في العام القادم منها:

إن لايردد الحجاج من مصر والشام في مواكب الحج وبصوت عالي كلمة “ياالله” و “يا محمد” فهذا بدعة بالتوحيد الوهابي.

إن يدفع أمير الحج الشامي لسعود الأول عشرة غلمان من ذوي البشرة البيضاء، وعشر جواري، وكذلك أمير الحج المصري، بالأضافة الى دفع اموال بالجنيه.

وفي موسم الحج القادم نشر سعود الأول قطعان التكفير الوهابي على مداخل مكة المكرمة، وعندما رفض امراء الحج من الشام ومصر تلبية الشروط الخمسه، تم منعهم من اداء الحج وعادوا، واقسم الحجاج ألَّا يحجوا الّا بعد تطهير الحجاز من رجس الوهابي سعود الأول.

أمتنع حجاج بيت الله الحرام من كل الديار الإسلامية عن داء الحج بسبب تعاليم الوهابية وممارس سعود الأول ولسنوات متتالية من عام 1221الى 1226هجرية، ووالي مصر محمد علي باشا يجهز جيش بقيادة ابنه إبراهيم محمد علي باشا بعد اختبار لقادة الجيوش المصرية.

حيث وضع محمد علي باشا تفاحة في منتصف السجادة وقال للقادة من يعطيني التفاحة بدون أن تطأ قدماه السجادة سيكون هو القائد، فعجز القادة وتمكن ابراهيم من طى السجادة من الأطراف رويدا رويدا حتى وصل الى التفاحة واعطاها لأبية فكان هو القائد لجيش التحرير العربي، وأنضم اليه مجاهدين من الشام وشبه الجزيرة العربية واليمن وتم تحرير مكة المكرمة والمدينة المنورة في عام 1228هجرية ولاحقاً يتم اعدام سعود الأول ومسح الدرعية وتسويتها بالأرض، الدولة السعودية الأولى.

الدولة السعودية الثانية

لم يكن لها شيئا يذكر، حيث تكمن من سحقها حاكم نجد وحائل “آل رشيد” وبريطانيا العظمي تخرج عبدالعزيز بن سعود من الكويت في عام 1902م وبالجيش التكفيري يحتلون مكة المكرمة والمدينة المنورة في عام 1926م ومجزرة الحجاج في تنومة كانت في عام 1920م تقريباً.

وبن سعود لايزال سلطان نجد وملحقاتها ومملكة بن سعود يتم اعلانها بضباط انجليز من اصل يهودي في سبتمبر 1934م، (انتبهوا مارتن غريفتث بريطاني من اصل يهودي) وبني سعود يستغلون الحج لأهداف سياسية خدمة للكيان الصهيوني المولود في مايو 1948م في زمن الجهاد الوهابي ضد المسلمين العرب وتحالفهم مع بريطانيا حليفة اليهود الصهاينة.

في عام 1958م

قامت الوحدة بين سوريا ومصر ثم الاتحاد الثلاثي مع اليمن صنعاء وبن سعود يمنع حجاج مصر وسوريا في1959م.

ويمنع حجاج اليمن في عام 1963 م وبعد عدوان 2015م، ويمنع حجاج سوريا بعد ثورة الدواعش وإخوان آردوغان 2011م، حتى تأريخه، ويمنع حجاج غزة بعد سيطرة حماس على غزة، ومنع حجاج ليبيا في عام 1997م.

إضافة الى افتعال الحوادث واستشهاد ضيوف الرحمن في يوم رمي الشيطان بالحجرات السبع.. وحاكم تونس الراحل يمنع ابناء تونس من الحج بسبب فيروس أنفلونزا الطيور في حينها.

والشهيد القائد حسين بن بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه قال:- “أن سياسة الترويض وتنسيب الحج للبلدان الإسلامية والتقليل من عدد الحجاج يهدف الى تعطيل ركن الحج الأكبر رمز وحدة المسلمين، حتى لا يكون للحج اى أثر عند المسلمين”، وتالياً سيتم تدمير الكعبة فهى احجار تعبد من دون الله حسب التوحيد الوهابي.. وتحطيم ضريح خاتم الانبياء والمرسلين فهو شرك.

الخميس التاسع من ذي الحجة

الوقوف في جبل عرفة الصورة أعلاه قديمه.. صور اليوم لجبل عرفة غير متوفرة حتى اللحظة.. زوم العدسة، كان على افراد فقط بعد ” 223″ مائتين وثلاته وعشرين سنة هجرية، من محاولات اليهود وبني سعود من تعطيل واغتيال ركن الحج الأكبر.

التاسع من ذي الحجة

صلاة الجمع والقصر بعد الوقوف بجبل عرفة، عشرات فقط..، بعد 2,5 مليون حاج ازعج بني صهيون في مضاجعهم ، ويأتي ذلك بعد محاولات اليهود وبني سعود من عام 1218هجرية.

الفيروسات وكورونا بريئه مماحدث ويحدث كبرائه الذئب من دم النبي يوسف عليه السلام، والقاسم المشترك طائفة اليهود من بني إسرائيل ومعهم اليوم بني سعود والتكفير ومن دار في فلكهم من نصارى الغرب المتصهين وصهاينة العرب وتركيا آردوغان.