المشهد اليمني الأول/

بلغت خروقات قوى العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال يوليو الجاري، ألفين و895 خرقاً.

وأوضحت إحصائية صادرة عن غرفة عمليات ضباط اﻹرتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان في الحديدة أن خروقات قوى العدوان شملت 29 غارة للطيران الأباتشي والتجسسي المعادي، معظمها على مدينة الدريهمي المحاصرة.

وأشار إلى أن خروقات العدوان تضمنت أيضاً 11 خرقاً استحداث تحصينات قتالية في مختلف جبهات الحديدة ومحاولات تسلل في الدريهمي وحيس وتحليق 78 طائرة حربية و143 طائرة تجسسية في مختلف الجبهات التي شملها اتفاق السويد.

وسجلت الإحصائية خلال نفس الفترة 711 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لثلاثة آلاف و666 صاروخ وقذيفة وألف و934 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.