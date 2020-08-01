المشهد اليمني الأول/

أكدت مصادر مطلعة قيام مرتزقة العدوان المنافقين باحتجاز اكثر من 30 قاطرة محملة بالمشتقات النفطية “بترول – ديزل” في إدارة أمن حريب بمحافظة مأرب.

وأشارت المصادر للمشهد اليمني الأول إلى أن القاطرات مازالت محتجزة منذ 4 أيام، موضحاً أن مرتزقة العدوان قاموا باحتجازها بعد أن كانت في طريقها إلى محافظة البيضاء.

وبينت المصادر أنه خلال الفترات الماضية كان يتم احتجاز القواطر لإجراءات سريعة دون تأخير، وأشارت إلى أن المنافقين امتثلوا لتعليمات جديدة لقيادة العدوان هدفها استمرار أزمة المشتقات النفطية في مناطق سيطرة الجيش واللجان الشعبية في إطار حصار العدوان المستمر على البلاد.