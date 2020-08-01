المشهد اليمني الأول/

دعا العميد المرتزق الغنيمي قوات المرتزقة في جبهات الحدود للإعتصام ثاني أيام العيد للضغط على النظام السعودي لصرف رواتب 5 أشهر متأخرة أو الترحيل من الجبهات.

وقال قائد اللواء حرب1 مشاة التابع للمرتزقة في محور نجران العميد المرتزق “محمد صالح الغنيمي” المكنى أبو جبر الغنيمي في رسالة صوتية مرتزقة اللواء للإعتصام ثاني أيام العيد للضغط على القيادة السعودية لصرف رواتب الخمس الأشهر المتاخرة أو الترحيل لليمن فوراً من الجبهات.

وقالت مصادر مطلعة أن قيادات المرتزقة قاموا بخصم 300 ريال سعودي من راتب كل مرتزق تحت بند “مصاريف الجرحى”، موضحةً أن جرحى المرتزقة لايستلمون سوى 100 ريال عند خروجهم من المشافي.

وكشفت المصادر عن حالة سيئة جداً يعيشها جرحة مرتزقة اللواء ولا يرقى للإستخدام الآدمي.

يشار إلى حالة متردية يعيشها مرتزقة العدوان وجرحاهم في معظم محاور القتال جراء نهب كبير يمارس من قبل قيادات المرتزقة، ما أدى إلى عودة الآلاف إلى منازلهم وقراهم مع استمرار مواصلة تعرضهم للإهانات من قبل العدوان.