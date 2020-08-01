الحـج الإبراهيمي هو الحج الذي شرعه الله تبارك وتعالى وأمر بأن يؤذن به إبراهيم الخليل عليه السلام (وأذن في الناس بالحج).. والهدف من الحج هو إقتراب الإنسان من صاحب البيت و الإتصال به وليس الحج مجرد حركات وألفاظ وأعمال روتينية وليس مجرد النظر ومشاهد الأحجار بل أن فلسفة الحـج الإبراهيمي هي التوجه إلى صاحب البيت و أن تتوجه الحركات و الأعمال التي تودى هناك في سبيل الأهداف الحقيقية التي أرادها صاحب البيت.

ومن فلسفة الحج أن يتحرك المسلم إلى البعد السياسي الذي لا يقل أهمية عن بعده العبادي فالبعد السياسي عبادة تتجلى فيه الأهداف الحقيقية للحج، ويعتبر الحج أكبر تجمع سنوي للمسلمين من مختلف أنحاء العالم ويجسد مفهوم الوحدة الحقيقيه المرتبطه بالتوحيد..

وحدة المسلمين وبوصلة المواجهة

حيث يشكل هذا الحشد المبارك قوة للمسلمين و يضع تحت تصرفهم قوة كبرى يمكن استغلالها للتوعية والتنوير بنحو أفضل حيال قضايا العالم الإسلامي و التحديات التي تواجهه، ولابد أن نذكر في هذا المقال أن النبي الأكرم محمد صل الله عليه وآله والقادة الأعلام من آل بيته عليهم السلام حاولوا الإستفادة من الحج ليكون بمثابة منطلقاً لنشر معارف الدين و إطلاع المسلمين علي ما يجري من حولهم وتشخيص من هو العدو الحقيقي لهذه الأمة وتوجيه البوصلة نحوه وفق منهجية الإسلام المحمدي الأصيل الذي يوصي بوحدة المسلمين وأنهم أمة واحدة.

كما أنه من أبرز الأدوار التي يضطلع بها الحـج الإبراهيمي في مجال الصحوة الإسلامية، التعريف بالإسلام الحقيقي، الإسلام الذي حاول المستعمرون ودول الاستكبار والمنافقين من هذه الأمه حصره في جانبه العبادي الفردي ؛ وتجريده من بعده السياسي والاجتماعي، ومعرفة حقيقة الحج وأهدافه يمثل فرصه لتعرف على الإسلام المحمدي الأصيل الذي حاول الأعداء تغييبه.

إفراغ من المضامين

لذلك يحاول أعداء الإسلام ومنافقي هذه الأمه من دول الاستكبار أمريكا والصهيونيه العالميه وحكام الخليج أن يفرغوا الحـج الإبراهيمي من مضمونه وعن حقيقته ودلالاته التي تعبر عن حقيقة مفادها ان التجمع الإسلامي لابد أن يكون مظهر لقوة المسلمين ووحدتهم و أن يكون مؤتمر لمناقشة قضايا الأمه التي تعزز من ترابطهم وتماسكهم لتكون أمه واحدة تحمل الهم الرسالي لمواجهة طغاة ومستكبري العالم وإظهار القيم الرساليه والأخلاق والقيم الإنسانيه لفضح المجتمع الدولي المنافق الذي يتغنى بإسم الإنسانيه وحقوق الإنسان وهو بعيد عنها كل البعد وما يحدث من عدوان على اليمن كشف الحقيقة و أصبحت الصورة واضحه لمن هم أعداء هذه الأمه ومن يريد لها الخراب..

وبالتالي فإن الحـج الإبراهيمي يعتبر مسيرة ونهج تحرك بها الأنبياء وعباد الله الصالحين ليؤسس لثورة عالمية لمواجهة الطواغيت والمستكبرين واجتثاثهم لتتحقق العداله الالهيه والاستخلاف في الأرض.

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أسماء يحيى الشامي