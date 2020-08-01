المشهد اليمني الأول/

أعلنت وزارة الامن الإيرانية، اليوم السبت، اعتقال متزعم مجموعة “تندر” الارهابية التي تأخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقراً لها.

وذكر بيان لوزارة الامن الإيرانية اليوم السبت ان هذه المجموعة الارهابية كانت تخطط لتفجيرات في “سد” بشيراز والمعرض الدولي للكتاب ومرقد الامام الخميني (ره).

هذا وبحسب وزارة الامن الايرانية فان مجموعة “تندر” الارهابية نفذت قبل 12 عاما تفجيرا في حسينية بمدينة شيراز اسفر عن استشهاد 14 شخصا و اصابة 215 اخرين بجروح.

وافاد البيان باعتقال “جمشيد شارمهد” متزعم مجموعة تندر الارهابية الذي كان يدير من اميركا عمليات تخريبية في ايران.

وكان هذا الارهابي قد قام قبل 12 عاما بتخطيط وتوجيه عملية تفجير حسينية “سيد الشهداء (ع)” في شيراز والتي استشهد خلالها 14 شخصا واصيب 215 اخرون من المواطنين المشاركين في مراسم العزاء الحسيني.

وكانت هذه الزمرة الارهابية تعتزم خلال الاعوام الاخيرة تنفيذ عدة عمليات تخريبية كبيرة من ضمنها تفجير سد سيوند في شيراز وتفجير قنابل سيانور في معرض طهران للكتاب وتفجير مرقد “الامام الخميني (رض)”.

وقد تم احباط جميع هذه العمليات في ظل يقظة كوادر وزارة الامن الايرانية.