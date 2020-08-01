المشهد اليمني الأول/

الحادي عشر من ذي الحجة رمي الجمرات “رمز أبليس اللعين”

الصورة اسفل من الماضي للجمرات وبزوووم يغطي ضيوف الرحمن وجزء من الجمرات.

يبيت ضيوف الرحمن في منى لرمي الجمرات خلال ايام التشريق الثلاثة، والإعلام ينقل هذه المناسك وبعض القنوات تنقل المناسك واجواء ضيوف الرحمن على مدار الساعة ولتضفي مشاعر روحانيه وإيمانية وأنشداد كل أنظار العالم الى مكة المكرمة كمشهد إيماني، قل نظيرة بل هو الوحيد الذي تختفي فيه كل الفوراق بين بينى البشر.

فضيوف الرحمن بين يدي خالق السموات والأرض ومابينهما، ويطلبون الغفران والرضى، ويرمون الشيطان في مواقع ثلاثة سميت اليوم بالجمرات، وهى الأماكن التي الح فيها ابليس على سيدنا ابراهيم عليه السلام بإن يعصي آمر الله سبحانه وتعالى، وبإثارة وتهييج مشاعر الأب نحو أبنه، ومايحدث اليوم هو أتباع لسُنٍه سيدنا ابراهيم عليه السلام والتي أحياها خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم لأذلال الشيطان وقهره والتذكير بإن الشيطان هو مصدر للتحريض على أتباع الباطل لمعصية الخالق جلا وعلا.

في اليوم الأول من ايام التشريق يبدأ الحاج برمي الجمرات وعددها “21 ” واحد وعشرين جمرة خلال ثلاثة ايام 11،12،13، ذي الحجة منها ثلاث جمرات رئيسيه وكل جمرة عباره عن جدار من الأسمنت بطول وعرض محدد، كرمز لمسار وخطوات ابليس اللعين، ثم ابليس الرجيم.

ويبدأ الحاج برمي جمرة العقبة الصغرى ثم جمرة العقبة الوسطى ثم جمرة العقبة الكبرى الأقرب الى مكة، وينتهي كل ذلك في اليوم الثالث من أيام التشريق الثالث عشر من ذي الحجة، وسط تغطية اعلامية وندوات ومحاضرات إيمانية عن خطوره وساوس ابليس الرجيم والتي أختفت في زمن الوهابية السعودية رويدا رويدا حتى زمن صفقة قرن لشيطان.

فاليوم قناة ثوار خوان الربيع “قناة الجزيرة” على سبيل المثال لم تغطي هذا المنسك الذي جاء أخر خبر في النشرات الرئيسية وبإقل من دقيقة واحده، وكما قال الشهيد القائد / حسين بن بدر الدين الحوثي “رضوان الله عليه” ترويض وتنسيب حتى لايبقى أثر للحج في نفوسنا.

الصورة اعلاة من سابق زوووم واسع لعدسة الكاميرا وضيوف الرحمن بالحشود لإذلال الشيطان اللعين الرجيم.

هذا المشهد على مرأى الطاغوت العالمي غير مرغوب به..

الصورة أعلاه ليومنا هذا وربما الأمس وكما تشاهدون جمرة العقبة الكبرى الرمز الأكبر لإبليس اللعين يبدو كعملاق أمام ضيوف الرحمن الخائفين من الفيروس فأصبحوا متباعدين وعدد اقل.

وإبليس الرجيم يتعملق أكثر من أى وقت مضىٰ، فتم أمس تسريب فيديو يظهر ولى ولى الأمر محمد بن سلمان في أحد ملاهي” ? “وبدون تباعد وبدون كمامات وبالإختلاط بين الجنسين وبالتأكيد برعاية إبليس الرجيم الذي وفر وسائل الحماية هنا في الملاهي… واستغفر الله العظيم واتوب اليك ربي جلا وعلا إني كنت من الظالمين.

في الماضي كان يتلهف ضيوف الرحمن ليوم رجم أبليس الرجيم كرمز من كل قلبه ووجدانه، وحينها قال مشايخ الوهابية هذا لايجوز هذه مفاسد، وغلوا بالمشاعر الجياشه وقالوا بفتاوى رجم رمز إبليس اللعين بالرفق والإختلاط مابين الجنسين وعلى وقع أحتساء الخمور الحلال التي تفعل فعلها بالمشاعر النجسه.

الصورة أعلاه

من الماضي لأحد ضيوف الرحمن الذي وجد رمز ابليس في زاوية من الزوايا، فقام بملاحقتة والتمكن منه بالرجم وبكل إصرار وتصميم وامام عدسات الزووووم، ولكل أنحاء العالم، والطاغوت العالمي وادواته كان لهم ما أرادوا في موسم الحج 1441هجرية فظهر ضيوف الرحمن بالكمامات.

بعض المحللين والمثقفين والمواطن المُسلم العربي عامة واليمني خاصة قالوا بعد موسم الحج هذا سيتم أكتشاف لقاح لفيروس الكورونا، ومع بداية الموسم القادم سيكون هناك فيروس صهيوني جديد وهكذا حتى يختفي آثر الحج لدى المسلمين..، كما قال مولاى وسيدي الشهيد القائد / حسين بن بدرالدين الحوثي طيب الله ثراه.

في بيت الله الكعبة المشرفة المسجد الحرام، ضيوف الرحمن ظهروا بالكمامات، وعدد اقل وخوف وتخويف وعدسات الزوووووم لقنوات محور السعودية، وقطر تنازلياً بالنقل والبث والتغطية حتى وصل الى اقل من دقيقة واخر خبر في قناة الثورة لإخوان الربيع والإنجليز.

بينما في بيت إبليس الرجيم، ملاهي ولي الأمر الوهابي السعودي، لاخوف ولاتخويف ولاحجاب ولاتباعد فثالثهم الشيطان اللعين قام بواجب تعقيم بيته بالخمور الحلال الفاخرة والمستورة من اوروبا وأمريكا، وحتى خمور تركيا لها مكان في رفوف البارات.

بينما بيت الله الحرام لم يتم تعقيمه، فتكاليف العدوان على اليمن ليوم وشهر وسنة كافية، ليست لتعقيم بيت الله الحرام ومكة المكرمة والمدينة المنورة، بل لتحرير فلسطين والقضاء على مكتشف ومربي ومطور الفيروسات في تل ابيب.