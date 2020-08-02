المشهد اليمني الأول/

سربت تركيا وثيقة تأريخية تثبت بأن جنوب المملكة العربية السعودية ملكا لليمن بالكامل، وأن السعودية محتلة لجزء كبير من شمال اليمن.

وتعود الوثيقة العثمانية النادرة لتاريخ جماد الأخر لسنة 1259 هجرية وهي عبارة عن خطاب بعثه عايض بن مرعي حاكم عسير إلى السلطان العثماني عبد المجيد بن محمود خان والتي عرف بها عن حالهم بقوله بأنهم قبيلة من قبائل العرب تعيش على جبل من أرض اليمن.

وتضاف هذه الوثيقة النادرة والهامة لبقية الوثائق التي تؤكد ملكية الشعب اليمني لعسير بالكامل ونجران وجيزان وأبهى وخميس مشيط وغيرها من المدن والقرى الواقعة شمال اليمن والتي تسيطر عليها السعودية.

وفيما يلي نص الوثيقة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.

إلى حضرة السلطان ابن السلطان عبدالمجيد ابن محمود خان سلمه الله من الآفات واستعمله بالباقيات الصالحات، أما بعد فقد وصل خطكم الشريف وخطابكم اللطيف وما أولاكم الله به من النصر والفتوح على من عاداكم وأراد شق عصاكم، فحمدنا الله عى ذلك وسررنا به غايت السرور لما في ذلك من جلب المنافع وسلب المضار للإسلام والمسلمين في دينهم وأبدانهم وتمكين أيديكم عليهم.

وأما تعريفكم بحالنا بعسير فنحن قبيلة من قبائل العرب في جبل بأرض اليمن نقيم فيه شرايع الإسلام ونؤمن السبل للمسافرين والزائرين لبيت الله الحرام ونعظم من يعظم حرمات الله ونتخذ المؤمنين اخوانا ونعينهم بما نقدر عليه من الخير وندفع عنهم بما امكننا مما يعتريهم من الشر مع من ينظم إلى ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا حقيقة ما نحن عليه والله الموفق للصواب والهادي إلى سوء السبيل والسلام 1259 جماد آخر.