المشهد اليمني الأول/

وصلت اليوم الأحد 02 اغسطس 2020م السفينة ( دوبرا ) إلى ميناء الحديدة محملة بكمية ( 25,993 ) طن من مادة البنزين بعد احتجازها من قبل تحالف العدوان السعودي لمدة “118”يوما، حيث تم ربطها بالرصيف التجاري بالميناء ويجري حاليا استكمال عمليتي قياس وفحص كمية ومواصفات الشحنة المحملة على السفينة المذكورة وذلك تمهيدا لبدء عملية الضخ والتفريغ.

وفي هذا السياق تؤكد الشركة على ان تحالف العدوان السعودي مازال يحتجز عدد ( 16 ) سفينة نفطية منها سفينتين تحملان مادة المازوت وسفينتين محملتان بالغاز المنزلي بالإضافة إلى عدد ( 12 ) سفينة “بنزين + ديزل” بحمولة إجمالية تبلغ (298,801) طن ولفترات متفاوتة بلغت أقصاها بالنسبة للسفن المحتجزة حاليا مدة ” 126″ يوم .