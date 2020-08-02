المشهد اليمني الأول/

لقي العشرات من ضباط وجنود الجيش السعودي مصارعهم بنيران أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية في جبهات نجران وعسير وجيزان ومحاور ما وراء الحدود خلال شهر يوليو المنصرم.

وفي إحصائية جديدة نشرها “المركز الإعلامي لجبهات الحد الشمالي”، تؤكد بالأسماء خسائر الجيش السعودي في عديده قادة وأفراد بجبهات ما وراء الحدود خلال شهر يوليو الفائت.

حيث تم رصد 21 قتيلاً من ضباط وجنود العدو، وتوثيقها من وسائل إعلامه الرسمية وغير الرسمية رغم محاولته إخفاء خسائره.

وفيما يلي أسماء قتلى الجيش السعودي خلال شهر يوليو المنصرم:

1- أحمد بن فهد العفري الشملاني

2- ‏عادل يحي السعيدي المالكي

3- عبدالرحمن بن محمد عبدالله

4- حامد بن علي بن محمّد

5- الجندي أول: يحي بن صالح اللغبي

6- عبدالحكيم محمد الرشيدي

7- يحي محنشي

8- أحمد محمد حيادي

9-‌‎ محمد يحيى المخشمي الفيفي

10- الجندي أول: عبدالله مفرح مسعود الهروبي

11- يحيى صالح عبدلي

12- محمد عبدالله عطية

13-النقيب: عبدالرازق الملحم العنزي

14-الجندي :أحمد علي ناصر آل سلطان

15- الرقيب أول: علي بن هادي مدخلي

16- الجندي أول: حسن بن يحيى حنين الجابري

17- الجندي: أحمد بن علي عيسى الاسود

18- الرقيب: إبراهيم بن يوسف البوحسن

19-العريف: محمد بن حسين المعشي

20- علي حكمي‎

21- محمد أحمد بن هادي ال أحمد