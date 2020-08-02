وفاءً وعرفانا بصنائع المعروف الكبيرة التي يقدمها أبطال الجيش واللجان الشعبية تجاه الشعب اليمني من تضحية وبذل في سبيل الله ودفاعا عن المستضعفين وتزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك رفدا ابناء محافظة المحويت بقافلة ” الولاء ” أبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في جبهات العزة.

واحتوت القافلة على لحوم الأضاحي من الأبقار والأغنام.

وخلال تدشين القافلة بحضور محافظ المحافظة اللواء فيصل أحمد حيدر والمشرف العام بالمحافظة الأستاذ عزيز عبدالله الهطفي والأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة الدكتور علي الزيكم ومسؤول القوافل بالجمهورية عضو مجلس الشورى الشيخ جبران الرازحي ووكيل المحافظة الشيخ حسين عركاض وعدد من الشخصيات، أشاد المحافظ حيدر بالتفاعل الكبير والمثمر لأبناء المحافظة برفدهم لجبهات العزة والكرامة وأبطالها من أبناء الجيش واللجان الشعبية.

وأكد اللواء فيصل بن حيدر على الدور الكبير والمشرف لأبناء محافظة المحويت في مواجهة تحالف العدوان السعودي الأمريكي على بلدنا من خلال الرفد الكبير والمتواصل بالرجال والمال ومحطات الصمود العظيمة خلال لحظات تاريخية للشعب اليمني شارك فيها أبناء المحويت.

بدوره القى مشرف عام المحافظة الأستاذ عزيز الهطفي كلمة نوه خلالها إلى الدور المعنوي الكبير الذي يقدمه المجتمع لأبطال الجيش واللجان الشعبية من خلال قوافل المال والرجال كرسالة تأكيد ووفاء للمجاهدين الأبطال في ميادين البطولة والكرامة.

وأشار الهطفي إلى أن القافلة الكبرى تشمل عددا من الأبقار وأكثر من ستمائة كبش مقدمة من عموم مديريات المحافظة وسيتم توزيعها لعدد من الجبهات.

من جانبه مسؤول القوافل الشيخ جبران الرازحي أكد على الدور المشرف لأبناء محافظة المحويت في رفد الجبهات بالمال والرجال كدلالة واضحة المعالم على التفاف المجتمع خلف مواجهة العدوان والحصار السعودي الأمريكي على بلدنا المستمر منذ ست سنوات.

حضر الفعالية نائب مشرف عام أنصار الله بالمحافظة عبدالله زيد شايم وعدد من مدراء عموم المديريات والمشائخ والوجهاء والشخصيات الاجتماعية.

صعدة

حيث وسير أبناء مديرية منبه بمخافظة صعدة، اليوم الاحد ، قافلة غذائية دعماً لأبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في الجبهات .

وخلال تسيير القافلة التي تضمنت رؤوس من الأغنام ومبالغ مالية أشاد محافظ صعدة محمد جابر عوض بدور أبناء منبه في مواجهة تحالف العدوان ومرتزقته .. مؤكدا أن قبائل منبه كانت ولاتزال في مقدمة الصفوف في مقارعة قوى الطغيان والظلم.

ولفت إلى أهمية استمرار الصمود ورفد الجبهات بالرجال والعتاد حتى تطهير كل تراب الوطن من دنس الغزاة والمحتلين.

وخلال تسيير القافلة بمشاركة وكيلي المحافظة صالح عقاب وعبيد احسن عبيد ومشرف مديرية منبه عبدالسلام سلمان نشبان ومدير مكتب الصحة بالمديرية الدكتور هايل سلمان والمشايخ والوجهاء أدان أبناء مديرية منبه جرائم تحالف العدوان بحق أبناء الشعب اليمني.

وأكدوا استمرارهم في النفير العام والتوجه للجبهات .. مستنكرين محاولات النظام السعودي تعطيل فريضة الحج.

وأشاد أبناء مديرية منبه بالانتصارات التي يسطرها أبطال الجيش واللجان والقوة الصاروخية والطيران المسير.

حريب القراميس مأرب

ومن جانبه سير أبناء مديرية حريب القراميش بمحافظة مأرب بالتعاون مع الهيئة النسوية بالمديرية اليوم قافلة عيدية للمرابطين في جبهات العزة والكرامة.

وخلال تسيير القافلة التي احتوت على كعك وجعالة العيد، أكد أبناء حريب القراميش الاستمرار في رفد الجبهات بالمال والرجال حتى تحقيق النصر.

وأشاروا إلى أن هذه القافلة ليست الأولى وسيتبعها قوافل كأقل واجب تجاه ما يقدمه المرابطين من تضحيات دفاعا عن الوطن وسيادته واستقلاله.