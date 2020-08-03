المشهد اليمني الأول/

قتل 5 أشخاص وأصيب 30 آخرون في هجوم انتحاري نفذه تنظيم “داعش” الإرهابي، استهدف السجن المركزي في مدينة جلال آباد الأفغانية.

وتمكن المهاجمون من اقتحام مبنى السجن، حيث دارت اشتباكات بينهم وبين الحراس داخل السجن، في وقت تمكن عدد من السجناء من الهروب.

من جهته، قال سهراب قادري عضو المجلس الإقليمي في جلال آباد إن “سيارة ملغومة انفجرت ثم انفجرت قنبلتان على الأقل خارج السجن، وتبع ذلك اشتباك بين الشرطة والمهاجمين الذين تمركزوا بالقرب من السجن”.

وفرض طوق أمني على المنطقة، حيث بدأت القوات الخاصة عملية تعقّب للمُهاجمين ووقع تبادل لإطلاق النار في وقت متأخر من مساء أمس الأحد.

من جهتها، نفت حركة “طالبان” أي صلة لها بالهجوم الذي وقع في آخر أيام الهدنة بين الحركة والحكومة الأفغانية.

وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد إن “هذا ليس هجوما من قبلنا، لم يؤذن “لمجاهدينا” بعد بشن هجمات”، حسب تعبيره.

يذكر أن الهجوم وقع بعد يوم من إعلان القوات الأفغانية عن مقتل قائد استخبارات “داعش” في أفغانستان أسد الله أوروكازي في جلال آباد.

وكان إرهابيو “داعش” يستخدمون الإقليم قاعدة لهم قبل أن تطردهم قوات الأمن الأفغانية وحركة “طالبان” في السنوات الأخيرة.