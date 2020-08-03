المشهد اليمني الأول/

تقدم وفد من أبناء مديرية مسور عمران برفقة عضو المجلس المحلي بمديرية مسور عمران الشيخ/ أحمد محمد القاز, وعضو مجلس الشورى الشيخ/ محمد حسين الحوري، في زيارةً عيدية للمرابطين في ميادين القتال بجبهات الجوف.

وخلال الزيارة التقى الوفد الزائر بعدد من المرابطين في المواقع العسكرية والنقاط الأمنية، حيث نقلوا لهم تهاني القبائل اليمنية بعيد الاضحى المبارك وتحايا القيادة الثورية، مثمنين في الوقت نفسه عظمة ما يقومون به من صبر وجهاد وتنكيل وأستبسال

وثمن الوفد الزائر جهود المرابطين وصبرهم وصمودهم في مواجهة العدوان ومرتزقتهم وان صمودهم في وجه المعتدين يجسد عظمة الانسان اليمني الذي لطالما اتصف بالقوة والبأس الشديد، مؤكدين أن تضحيات المجاهدون ودماء الشهداء هي من ستصنع النصر المبين للمؤمنين ولولا هذه التضحيات لما كان لليمن أن يقهر اعتى عدوانا بربري عرفه التاريخ.

من جانبهم رحب المجاهدون بالوفد الزائر واكدوا بأنهم ماضون في مواجهة العدوان حتى يتم الانتصار للوطن ولمظلومية هذا الشعب كما عبروا عن اعتزازهم الكبير بما توليه القيادة من اهتمام بالغ وتلمس لاوضاعهم واحتياجاتهم مجددين العهد انهم سيكونون بالمرصاد للمعتدين واذيالهم من المرتزقة .