المشهد اليمني الاأول/

اليوم الثالث عشر من ذي الحجة ١٤٤١ هجرية الموافق ل 3 أغسطس 2020 من الميلاد انفجر سد في منطقة حبابه ثلا – عمران والغيث والسقيا والرحمة تحول الى العكس جرف للتربة الزراعية والمحاصيل والاشجار المثمرة إن وجدت والكارثة ستحل بالمواطن وسكنه على مجرى السيول والسدود .

الطبيب المُسلم الفارسي الشهير ” أبن سيناء ” عندما كان يجري العملية الجراحية للمريض يضطر الى جرح احد الأوردة او الشرايين لكى يتدفق الدم في مكان بعيد عن موضع العملية ويخف تدفق الدم في موضع العملية فيستكمل العمل براحته وعندما ينتهي من العملية الجراحية يقوم بعمل خياطة للشرايين والأوردة التي جرحها ..والمريض للتعافي .

فقال احد تلامذة ابن سيناء له من اين أتيت بهذه الفكرة ?

فإجاب الطبيب والجراح ابن سيناء الفارسي ..” من والدي الفلاح المزارع فعندما كانت تهطل الأمطار الغزيرة نخرج انا ووالدي للحقول أثناء المطر وبيد كل واحد منا جاروف فالحقل المملؤ بالمياة وحتى لاينفجر وتحدث الكارثة نقوم بفتح شق يسمح للمياة بالخروج بكميات يزول معها الخطر وبعد ذالك نسد الشق وبذالك لاتتحول النعمة الى نقمة “

ياحكومة الأنقاذ يا وزير الزراعة شمروا السواعد والنزول الى الميدان والسدود اثناء الأمطار وانقاذ مايمكن أنقاذة فمراكز الأرصاد تتوقع هطول الامطار وبغزاره حتى 13 أغسطس والله اعلم فالموسم موسم امطار نجم سهيل اليماني

وسقيا ورحمة وغيث ارحم الراحمين

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ابو جميل انعم العبسي