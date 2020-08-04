المشهد اليمني الأول/

أعلنت وكالة سانا السورية اليوم الاثنين، أن المضادات الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي جديد في أجواء ريف دمشق الجنوبي الغربي.

من جهتها، نقلت صحيفة “الوطن” عن مصادر محلية في القنيطرة، أن “العدوان استهدف التل الأحمر في ريف القنيطرة الجنوبي الغربي بـ4 قذائف حتى الآن، وانطلق من تل الفرس في الجولان المحتل”.

وأشار مصدر عسكري سوري، إلى أنه “في تمام الساعة 10,40 من مساء اليوم، قامت حوامات العدو الإسرائيلي بإطلاق رشقات من الصواريخ على بعض نقاطنا على الحد الأمامي باتجاه القنيطرة، واقتصرت الخسائر على الماديات”