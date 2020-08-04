المشهد اليمني الأول/

برعاية مكتب الأوقاف والإرشاد نظمت وحدة العلماء والمتعلمين بمحافظة الحديدة صباح اليوم الثلاثاء لقاء تحضيري موسع للعلماء والخطباء والمرشدين بمديريات المربع الشرقي لإحياء ذكرى يوم الولاية وتدشين الفعاليات المرافقة لها في الثامن عشر من ذو الحجة الجاري وإعلان ما أعلنه رسول الله في ذلك اليوم تحت شعار ” وأنصر من نصره “.

وخلال الفعالية التي حضرها وكيل محافظة الحديدة أحمد مهدي البشري وعامر مثنى وكوكبة من العلماء والمثقفين والمآمين والشخصيات الإجتماعية ومسؤولي السلطة المحلية أشار وكيل أول المحافظة البشري إلى أهمية توسيع المشاركة المجتمعية لإحياء ذكرى يوم الولاية.

وأكد أهمية الذكرى لإستلهام دروس العزة والحرية والتضحية والفداء للإمام علي عليه السلام ..لافتا إلى التحديات الراهنة التي يمر بها الوطن ما يتطلب مواجهة إستمرار رفد الجبهات بالرجال والمال والعتاد لمواجهة العدوان وإفشال مخططاته.

فيما أشار نائب مدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظة – مدير التوجيه والإرشاد فيصل أحمد الهطفي إلى أهمية إحياء ذكرى يوم الولاية بما يليق بمكانة الإمام علي كرم الله وجهه والتأكيد على أهمية السير على نهجه عليه السلام.

ودعا الهطفي مدراء ومسؤولي المديريات إلى تفعيل اللجان الفنية والثقافية وتنظيم الفعاليات والأنشطة لإحياء هذه الذكرى وترسيخ مفهومها في وجدان المجتمع.

من جانبه أكد نائب مسؤول وحدة العلماء والمتعلمين بمحافظة الحديدة العلامة علي صومل الأهدل أهمية هذه الذكرى كمحطة لاستلهام الدروس والعبر من سيرة الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه.

وأشار صومل إلى الظروف التي يعيشها الوطن الحبيب في ظل العدوان الذي دمر على مدى ست سنوات كل المقدرات وارتكب أبشع المجازر .. لافتا إلى المخاطر والتحديات التي تواجه الأمة وأهمية توحيد الصفوف للنهوض بواقعها والتخلص من الوصاية والتصدي لأعدائها.

من جهته نوه مسؤول وحدة العلماء بمديريات المربع الشرقي العلامة موسى معافى الأهدل إلى أن هذه الفعالية امتدادا لليوم الذي وقف فيه النبي في غدير خم مخاطبا المسلمين من كنت مولاه فهذا علي مولاه .

وأكد معافى أهمية إحياء هذه الذكرى للإقتداء بالإمام علي رضي الله عنه والسير على نهجه في مواجهة المستكبرين ونصرة الحق ودفع الباطل.

بدوره تطرق مدير مكتب الأوقاف والإرشاد بمديرية باجل احمد سالم الحمراء إلى دلالات ومعاني الاحتفاء بذكرى الولاية والسير على نهج الإمام علي بن أبي طالب رضوان الله عليه قولا وعملا.

فيما أكد المشرف الثقافي بمديريات المربع الشرقي بمحافظة الحديدة أبوشهاب أهمية إحياء يوم الولاية والتمسك بقيم وأخلاق الإمام علي ومعاني الولاية وقيمها وأثرها المستنهض للهمم والطاقات والقدرات ومواجهة قوى الطغيان والعدوان.

حضر الفعالية مدير عام مكتب التوثيق بالمحافظة محمد حمزة ومدراء الأوقاف والإرشاد بمديريات المربع الشرقي.