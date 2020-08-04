المشهد اليمني الأول/

بكل الأحتمالات والسيناريوهات هناك ايادي آثمة تسببت بالأنفجار الذي وصف بإنه الأنفجار الثاني في العالم بعد انفجار هيروشيما ونجازاكي باليابان والنتيجة خروج ميناء بيروت عن الخدمة ولو بعد حين فالأخبار الرسمية تقول بوجود اكثر من 50 طن من المواد المتفجرة المصادرة من احدى السفن قبل تسع سنوات وقبل اربعة أشهر فقط صدر تقرير قضائي بخطورة هذة المواد ويوصي بالتخلص منها ..

وخبراء المتفجرات بالتاكيد أن هذة المواد لايمكن أن تتفجر من تلقاء نفسها اٍلٌا بوجود عامل مساعد خارجي مثل صاروخ اوعمل تخريب داخلي بافتعال حريق و نيران انتقلت الى المخزن ثم حدث التفجير وقبل قليل صرح رئيس مجلس الوزراء لبنان افاد إن المخزن موجود من عام 2014 م ..

ومن جهة أخرى افاد مصور الميادين الذي تواجد في المكان عقب الحادث فوراً ولاحظ وجود فتيل صاعق في الموقع والمتعارف عليه علمياً يكون بتخزين المواد المتفجرة في مخزن مستقل وتخزين الصاعق في مخزن مستقل يبعد عن المواد المتفجرة بمسافة آمنه فكان تخزين المواد المتفجرة مع الصاعق وجاء العامل الثالث من الخارج بصاروخ او من الداخل بافتعال حريق وحصل الأنفجار الذي شمل كل بيروت وسمع دوى الانفجار حتى قبرص.

واللافت للنظر هو تناول قنوات الفتنة الموالية للعدو الصهيوني وامريكا والناطقة بالعربية وقولها بأستهداف مخزن صواريخ تابع للمقاومة الأسلامية حزب الله وكأنه تبرير للمجرمين وبذالك دخل لبنان اسوأ مرحلة بالاقتصاد بخروج الميناء عن العمل في ظل حصار اقتصادي من امريكا وحلفائها وهو مشابه لما يحدث في اليمن فميناء الحديدة شبة مشلول بالحصار بإختصار شديد هو نوع من انواع الحرب الاقتصادية لتركيع الشعوب المقاومة وحتى الآن سقط 27 شهيد وهناك جثث لاتزال تحت الركام و7500 جريح وكل مستشفيات لبنان أمتلئت بالجرحى والرقم تصاعد الى 4000 جريح حتى لحظة كتابة هذا التقرير الأولى عن أنفجار بيروت .

..قلوب شرفاء العالم معك يابيروت المقاومة

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أبوجميل أنعم العبسي