لقي لبنان عقب الانفجار الكبير الذي وقع في مرفأ بيروت، تضـامن دولياً، وأبدى عدد من الرؤوساء والشخصيات السياسية دعمهم عبر اتصالات مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

إيران

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أكد جهوزية إيران لمساعدة لبنان بعد الانفجار عبر أي وسيلة ضرورية. مضيفاً “عقولنا وصلواتنا مع الشعب اللبناني العظيم الصامد”.

سوريا

بدوره أكد الرئيس السوري بشار الأسد تضامنه مع الشعب اللبناني والوقوف إلى جانب لبنان الشقيق والتضامن مع شعبه المقاوم، مشدداً على الثقة بالقدرة على تجاوز آثار هذا الحادث المأساوي، وإعادة بناء ما نتج عنه من أضرار في أسرع وقت ممكن.

قطر

وأبدى الأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني، استعداده لوضع كل امكانات قطر في تصرف اللبنانيين لمساعدتهم في هذا الظرف العصيب، وللمساهمة في الوقوف الى جانبهم لتخطي تداعيات هذه الكارثة على الصعد كافة”.

اليمن

أعلن رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط تضـامن الجمهورية اليمنية مع الشعب اللبناني، وتقدم المشاط بالتعزية لأسر الضحايا متمنياً للجرحى بالشفاء العاجل داعياً للـ تضـامن مع الشعب والحكومة اللبنانية بالمساندة والدعم اللازمين لتجاوز آثار ما تعرض له مرفأ بيروت من دمار وتداعياته.

العراق

وأعرب رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، عن تضـامن بلاده حكومة وشعبا مع لبنان على خلفية الانفجار، وأعلن العراق أنه سيرسل مستشفى ميداني وكميات من النفط طوال الأزمة.

فرنسا

من جهته أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، تضامنه مع لبنان ووضع امكانات بلده للمساعدة.. وقال ماكرون على حسابه عبر “تويتر” باللغة العربية: “أعبرُ عن تضامني مع الاخوة اللبنانيين وفرنسا تقف الى جانب لبنان دائماً وهناك مساعدات واسعافات فرنسية يتمّ الان نقلها الى لبنان”.

روسيا

وبعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية تعزية للرئيس عون بضحايا الانفجار، مؤكدا ًأن “روسيا تشاطر الشعب اللبناني حزنه”.

فلسطين

كذلك أبدت الحكومة الفلسطينية استعدادها لوضع كافة إمكانياتها في لبنان تحت تصرف الدولة اللبنانية.

الأردن

وأعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أنه “بتوجيه من لملك البلاد عبد الله الثاني، اتصل بنظيره اللبناني شربل وهبة، ناقلا التعازي بضحايا الانفجار المأساوي”، مؤكداً “وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء واستعداده تقديم أي مساعدة يحتاجونها”.

تركيا

وتلقى الرئيس عون اتصالاً من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي قدّم التعازي بالضحايا وتمنى للجرحى الشفاء العاجل، واعرب عن استعداد تركيا لتقديم كل انواع المساعدة للبنان في هذا الظرف الحرج الذي يمر به.

قبرص

كذلك تلقى وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبة اتصالا من نظيره القبرصي وضع خلاله الاخير امكانات بلاده في تصرف لبنان، لمواجهة تداعيات الانفجار.

السعودية والبحرين والإمارات

وعبرت السعودية والبحرين والإمارات عن خالص عزائها ومواساتها لذوي الضحايا والمصابين، مؤكدين وقوفهم التام وتضامنها مع الشعب اللبناني.

عُمان

وأعلنت سلطنة عمان تضامنها ووقوفها مع لبنان، أملة أن يتجاوز هذه المحنة الأليمة.

الجزائر وتونس

وأكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تضـامن الجزائر أمام هذه الفاجعة الكبرى ووقوفها إلى جانب لبنان، فيما أعرب الرئيس التونسي قيس سعيد عن تضـامن بلاده مع لبنان جراء الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، وادى الى سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى.

مصر

وقدم الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، عبر تويتر “خالص التعازي والمواساة لأشقائنا في لبنان حكومة وشعبا، جراء حادث الانفجار الأليم الذي وقع اليوم بالعاصمة اللبنانية بيروت، داعيا المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى وأن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان”.

الكويت

وأمر نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بإرسال “مساعدات طبية عاجلة إلى الأشقاء في الجمهورية اللبنانية لمواجهة آثار الانفجار الضخم الذي تعرض له مرفأ بيروت”.

أمريكا وبريطانيا

بدوره، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن “ما وقع في مرفأ بيروت يبدو هجوما مروعا”، وقال إن “الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة لبنان”.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن “بلاده على استعداد لتقديم الدعم بأي طريقة ممكنة، بما في ذلك للرعايا البريطانيين المتضررين”.

تفاعل عالمي

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم مع انفجار بيروت عبر حملة تضـامن واسعة.

وأطلق المستخدمون وسوما تصدرت قائمة الأكثر انتشارا حول العالم، نذكر منها #PrayForLebanon أي الصلاة للبنان، #مرفأبيروت، #انفجاربيروت، وغيرها من الوسوم التي أكد من خلالها المستخدمون وقوفهم إلى جانب لبنان والشعب اللبناني.

واحتل وسم #beirut المرتبة الأولى إذ بلغ عدد المشاركات به أكثر من مليون ونصف المليون تغريدة.

وتصدر وسم #بيروت قائمة أكثر الوسوم انتشارا في معظم الدول العربية حاصدا أكثر من نصف مليون تغريدة.