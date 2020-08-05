المشهد اليمني الأول/

يبقى السؤال من صنعاء و طرابلس إلى طهران وبيروت ، هل نستطيع ايجاد العلاقة ما بين تهديد حزب الله لمحطة الامونيا الاسرائيلية المتحركه في البحر المتوسط مع بداية توقيع اتفاقية مد انبوب الغاز الخليجي والمصري والإسرائيلي بواسطة شركة (ميد است) الإسرائيلية و عبر موانئ إسرائيل فقط إلى قارة اوروبا بتفجير ميناء بيروت وحروب الدواعش في ليبيا وحصار اليمن من المشتقات النفطيه ومنع صيانة ميناء صافر البحري بالحديدة..؟!!!!!

الاجابة عن هذا السؤال ستأتي بعد ان اعلنت عدة دول وعلى راسها امريكا وخاصة انه وبعد وتفجير ميناء بيروت ظهر الرئيس الامريكي ترامب بنفسه قبل قليل معلنا ان هناك احتماليه بان التفجير في ميناء بيروت كان عبر قنبله يورانيوم منظب (اي قنبله نوويه مصغره) ويطلب من الامريكيين عدم الاقتراب من المنطقه ويطلب من لبنان منع اي تواجد بشري فيها (اي اعتبار سواحل لبنان كلها مصابه باليورانيوم الذي لن يتم تطهيره الا بعد 100 سنه) ..

طبعا كل هذا مع استمرار الحروب الداعشيه بالوكاله في سواحل ليبيا ، ليبيا التي سواحلها هي أقرب نقطه إلى اوروبا من إسرائيل بعشر مرات، وبما ان ثلاثة ارباع الغاز العالمي لن يصل إلى خزنات موانئ إسرائيل لتتمكن من تصديره إلى اوروبا الا عبر مضيق باب المندب، فأن التحالف الصهيوني الامريكي مع السعودية والامارات شن حربه على اليمن منذ 5 اعوام.. مع تركيز لانتعالي عدن وحراس جمهورية عفاش في المخا والاصلاح في تعز .. ومنع صيانة ميناء صافر بالحديدة والنواح الأممي ان هناك كارثه بيئية ستحدث قريبا نتيجة عدم صيانة صافر..

ثم لنسأل انفسنا الان ماذا بعد تفجير ميناء بيروت ومسحه من الخارطه ، اليس انفجار ميناء صافر البحري بالحديدة هو التالي ، وكارثته البيئية التي اذا ما حدثت سوف يتم تحييد وعزل كافة موانئ الحديدة والساحل الغربي من رسوء السفن ، كما سيتم تحييد موانئ لبنان اذا اتضح ان الانفجار ناتج عن قنبله يورانيوم منظب، كل هذه هذه التفجيرات والجرائم تحدث لحماية اسرائيل و مرور سفن الغاز الاسرائيلية التي تنقل الغاز الخليجي بأمان إلى اوروبا.. ؟!!!!

اذا عرفنا من المستفيد من ارتكاب الجرائم هذه عرفنا من هو الجاني ، وعرفنا اين ستكون ضربته القادمه ، وعرفنا ايضا كيف نعاقبه وبشده قبل ان يرتكب جريمته..

___________

عبدالفتاح حيدرة