لملمي يا عروسة التاريخ غبار الحب من سنابل القمح تغطي اجساد الطاهرين

هيا بيروت انفضي ركام ما جنته خفايا الفاسدين

واكتبي احرف الكون

بدماءٍ الابرياء وبدمع المسالمين

وابتسمي رغم انين المؤمنين

واندبي زعماء الكفر والخائنين

وضمي جناحك لجرحى لضحايا هيروشيما

بيروت يا عروسة التاريخ لا تحزني

بيروت من رمى عليك احقاد الشياطين..

غير زعيم البس الدين وظائف الجاهلين

وغدر بني صهيون رغم نفي الفاعلين

في يومك بكى محمد وعلي

بكى يسوع الناصري

وتضرج العباس والحسين بدماء المظلومين وطفل بريء طلب الماء فلا مجيب الا سهام الكافرين..

وكواكب الله تجري للعزاء في عتمة المعزين

بيروت اصمدي وستصمدين امام كيد اولاد الافاعي وبني الفاسدين

فضمير التاريخ ابكى الصخور وعيون الدمع تفجرت من قلوب اللبنانين

بيروت لا تحزني.. واجمعي قوة الله فينا

كي نعيد الله الى قلوبنا الى عقولنا.. الى ضمائرنا

حماك الله من حبائل اولاد الخائنين.. حماك الله.. قوة الله ستبقين بيروت قوة الصامدين..

قيامة بيروت(2) من اليمن – أبو جميل أنعم

قولي لهم ياصنعاء اليمن وخبريهم

إن بيروت لن تكون اّلّابيروت الصامدة

مهما فعلت الأيادي الآثمة

بيروت لن تكون اّلآبيروت الشامخة

مهما ذُرفت دموع التماسيح المنافقة

بيروت لن تكون إلا بيروت المقاومة

مهما أسرف المجرمون في إجرامهم

بيروت هي يسوع آل عمران

بيروت محمد عليه الصلاة وازكى السلام

بيروت الحسن نصر الله

والحسين بن بدر الدين الحوثي عليهم الرضوان

بيروت الخمسينات والستينات

وال 2000 وال تموز 2006

بيروت لم ولا ولن تكون بالزنار

بيروت لا ولم ولن تكون بالعقال

بيروت لم يحلبها راعي الأبقار

فولى ذت ليلة الأدبار

بيروت لن تكون بعد اليوم

مأوى للخفايش والجرذان

ببروت كفكفي دموعك

بيروت لملمي جراحك

فموعد الصبح قد لاح وحان

بيروت يابيروت لبنان

خفافيش الظلام تختفي بالأنوار

وبشروق الشمس تنتحر الفئران

بيروت لن تكون جرحا كما ارادوا

بيروت بلسماً في الماضي

والحاضر والمستقبل كمان وكمان

بيروت ستكون الدواء الناجع

انتظروا يا خفافيش الدياجير

شموس الحق بعد نيران الحقد

اسرفتم كثيرا وحان موعد القصاص

حان موعد القصاص