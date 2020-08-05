المشهد اليمني الأول/
قيامة بيروت(1) من لبنان – بقلم الدكتور حسان الزين – بيروت – لبنان
لملمي يا عروسة التاريخ غبار الحب من سنابل القمح تغطي اجساد الطاهرين
هيا بيروت انفضي ركام ما جنته خفايا الفاسدين
واكتبي احرف الكون
بدماءٍ الابرياء وبدمع المسالمين
وابتسمي رغم انين المؤمنين
واندبي زعماء الكفر والخائنين
وضمي جناحك لجرحى لضحايا هيروشيما
بيروت يا عروسة التاريخ لا تحزني
بيروت من رمى عليك احقاد الشياطين..
غير زعيم البس الدين وظائف الجاهلين
وغدر بني صهيون رغم نفي الفاعلين
في يومك بكى محمد وعلي
بكى يسوع الناصري
وتضرج العباس والحسين بدماء المظلومين وطفل بريء طلب الماء فلا مجيب الا سهام الكافرين..
وكواكب الله تجري للعزاء في عتمة المعزين
بيروت اصمدي وستصمدين امام كيد اولاد الافاعي وبني الفاسدين
فضمير التاريخ ابكى الصخور وعيون الدمع تفجرت من قلوب اللبنانين
بيروت لا تحزني.. واجمعي قوة الله فينا
كي نعيد الله الى قلوبنا الى عقولنا.. الى ضمائرنا
حماك الله من حبائل اولاد الخائنين.. حماك الله.. قوة الله ستبقين بيروت قوة الصامدين..
قيامة بيروت(2) من اليمن – أبو جميل أنعم
قولي لهم ياصنعاء اليمن وخبريهم
إن بيروت لن تكون اّلّابيروت الصامدة
مهما فعلت الأيادي الآثمة
بيروت لن تكون اّلآبيروت الشامخة
مهما ذُرفت دموع التماسيح المنافقة
بيروت لن تكون إلا بيروت المقاومة
مهما أسرف المجرمون في إجرامهم
بيروت هي يسوع آل عمران
بيروت محمد عليه الصلاة وازكى السلام
بيروت الحسن نصر الله
والحسين بن بدر الدين الحوثي عليهم الرضوان
بيروت الخمسينات والستينات
وال 2000 وال تموز 2006
بيروت لم ولا ولن تكون بالزنار
بيروت لا ولم ولن تكون بالعقال
بيروت لم يحلبها راعي الأبقار
فولى ذت ليلة الأدبار
بيروت لن تكون بعد اليوم
مأوى للخفايش والجرذان
ببروت كفكفي دموعك
بيروت لملمي جراحك
فموعد الصبح قد لاح وحان
بيروت يابيروت لبنان
خفافيش الظلام تختفي بالأنوار
وبشروق الشمس تنتحر الفئران
بيروت لن تكون جرحا كما ارادوا
بيروت بلسماً في الماضي
والحاضر والمستقبل كمان وكمان
بيروت ستكون الدواء الناجع
انتظروا يا خفافيش الدياجير
شموس الحق بعد نيران الحقد
اسرفتم كثيرا وحان موعد القصاص
حان موعد القصاص