المشهد اليمني الأول/

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، تضامن حكومة الانقاذ الوطني مع الجمهورية اللبنانية وقيادتها وشعبها الشقيق إزاء الانفجار الذي وقع يوم أمس في ميناء بيروت وخلف أضراراً فادحة .

وعبر رئيس الوزراء، في البرقية التي بعثها إلى رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية الشقيقة دولة حسان دياب… عن تضامنه الأخوي مع الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني الشقيق في هذه الكارثة التي أودت بحياة المئات من الشهداء وخلفت آلاف المصابين وتسببت بأضرار فادحة في الممتلكات العامة والخاصة.

وعبر رئيس الوزراء عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية لأسر الشهداء وتمنياته القلبية للجرحى بالشفاء العاجل ..

سائلاً المولى عز وجل أن يعين لبنان وأهله على تجاوز آثار وتداعيات هذه الكارثة في الجانبين الانساني والمادي وأن يحفظ لهم أمنهم واستقرارهم ويجنبهم كل شر ومكروه .