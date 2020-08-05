المشهد اليمني الأول/

عبّر عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، عن تضامن اليمن مع لبنان حكومة وشعباً، جراء حادث الانفجار بمرفأ بيروت.

وقال محمد علي الحوثي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ” نتقدم بالعزاء والمواساة لأسر الضحايا ونتمنى السلامة للجرحى وحاضرون لمساعدة الأشقاء في الجمهورية اللبنانية وفق المتاح”.

ودعا محمد علي الحوثي اليمنيين المقيمين في لبنان إلى التبرع بالدم لضحايا الانفجار استجابة لنداء رئيس الوزراء اللبناني ووزارة الصحة اللبنانية، وكذا المساهمة في أعمال الإغاثة بالتنسيق مع الجهات المسؤولة هناك.