المشهد اليمني الأول/

عبر المكتب السياسي لأنصار الله، عن تضامنه الكامل مع لبنان الشقيق شعبا وقيادة ومقاومة، تجاه المأساة التي أصابت لبنان سيما في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها الأمة الإسلامية عموما ولبنان في مقدمتها.

وقال المكتب في بيان له، اليوم الأربعاء، ” نعبر عن وقوفنا مع لبنان الشقيق في وجه كل المؤامرات التي تستهدف اقتصاده و استقراره ووحدته وسلمه الإجتماعي ومقاومته الرائدة”، مديناً في الوقت ذاته كل المؤامرات التي تقف وراءها دول الاستكبار العالمي وفي مقدمتها أمريكا وإسرائيل.

وأكد على استغلال تلك الدول لمواجع الشعوب ونكباتها من أجل تحقيق أطماعها ومخططاتها التدميرية.

وقدم “المكتب السياسي لأنصار الله” أحر التعازي والمواساة إلى الشعب اللبناني وإلى أسر الشهداء سائلاً الله أن يتغمدهم بالرحمة والغفران وأهليهم بالصبر والسلوان وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل وأن يمنح لبنان الصبر والقوة لتجاوز كل التحديات والصعاب.

نص البيان :

بِسْم الله الرحمن الرحيم

نعبر عن تضامننا الكامل مع لبنان الشقيق شعبا وقيادة ومقاومة في هذه المأساة التي أصابت لبنان في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها أمتنا الإسلامية عموما ولبنان في مقدمتها.

كما نعبر عن وقوفنا مع لبنان الشقيق في وجه كل المؤامرات التي تستهدف اقتصاده و استقراره ووحدته وسلمه الإجتماعي ومقاومته الرائدة وندين كل المؤامرات التي تقف وراءها دول الاستكبار العالمي وفي مقدمتها أمريكا وإسرائيل وتستغل مواجع الشعوب ونكباتها لتحقيق أطماعها ومخططاتها التدميرية.

وإننا إذ نعبر عن أسفنا البالغ وحزننا العميق لما حصل فإننا نتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى الشعب اللبناني وإلى أسر الشهداء سائلين الله أن يتغمدهم بالرحمة والغفران وأهليهم بالصبر والسلوان وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل وأن يمنح لبنان الصبر والقوة لتجاوز كل التحديات والصعاب.

المكتب السياسي لأنصار الله

الأربعاء 15 ذي الحجة 1441هـ

5 أغسطس 2020م