المشهد اليمني الأول/

أفادت وسائل إعلام إماراتية بنشوب حريق كبير مساء اليوم الأربعاء في سوق شعبي بإمارة عجمان.

ونقل موقع “الإمارات اليوم” عن إدارة الدفاع المدني في عجمان تأكيدها بأن فرقها تكافح حاليا “حريق متطور” نشب في سوق عجمان الشعبي بمنطقة الصناعية الجديدة.

وأكدت إدارة الدفاع المدني أن التعامل مع الحريق يأتي من قبل جميع المراكز الأربعة التابعة لها في الإمارة، لافتة إلى أنها ستبادر إلى طلب الدعم من الإمارات المجاورة إذا استدعى الأمر لذلك.

ولم تصدر بعد تقارير عن وقوع إصابات بشرية جراء الحريق.

في الوقت نفسه، تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات تؤكد أن النيران انتشر على مساحة واسعة ولم تتم السيطرة عليها حتى الآن على ما يبدو.