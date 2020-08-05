المشهد اليمني الأول/

ادانت السلطة المحلية في محافظة الضالع بأشد العبارات جريمة مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي الاماراتي بحق سكان منطقة شليل بقعطبة، اثر تعرضها للقصف بالأسلحة الثقيلة والمدفعية مما أدى ألى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

وقالت السلطة المحلية في بيان لها تلقى موقع انصار الله نسخة منه إن السلطة المحلية وهي تدين جريمة مرتزقة العدوان بحق أهالي منطقة شليل بقعطبة فإنها تحمل مرتزقة العدوان كامل المسئولية الجنائية والأخلاقية والقانونية والإنسانية عن تلك الجرائم البشعة التي تعكس السقوط الأخلاقي لمرتزقة العدوان ودول الاحتلال السعودي الإماراتي في المحافظات الجنوبية المحتلة.

ودعت السلطة كافة مشائخ واعيان الضالع إلى ادانة جريمة استهداف القرى والأسواق والمناطق السكانية الامنة باعتبار تلك الجرائم مؤشر خطير على نوايا مرتزقة العدوان وميليشياته وقيامهم بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية بحق المدنيين.

وأكدت السلطة أن هذه الجريمة والجرائم السابقة لن تسقط بالتقادم.