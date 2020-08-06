المشهد اليمني الأول/

في جريمة اغتيال رفيق الحريري 2005م تم الأستقواء بالخارج امريكا والسعودية ومجلس الأمن الدولي بفرض لجنة التحقيق الدولية ثم المحكمة الدولية ومن الداخل وبكل آفك وتهييج للشارع تم اسقاط حكومة الراحل عمر كرامي واتهام اربعة ضباط من لبنان وسجنهم لمدة ثلاث سنوات واتهام سوريا ولاحقا تبرئتهم.

ثم محاولة اتهام حزب الله اللبناني وبذالك كانت المحكمة والتحقيق الدولي اداة دولية لتحقيق اهداف صهيونية لنقل جزء من لبنان من محور المقاومة الى محور السعودي وامريكا واسرائيل بعدما ما تم التشكيك والطعن بالأجهزة اللبنانية في حينها وتابعنا شهود الزور ومظاهرات مليونية وشحن طائفي وشارع مقابل شارع تمكن خلالها الجانب المقاوم من تفويت الفرصة للعدو الصهيوني بتفجير حرب اهلية لبنانية والنهاية كانت بشن العدو الاسرائيلي عدوان تموز يوليو 2006م لميلاد مشروع امريكا ” كوندي ليزا رايس ” الشرق الأوسط الكبير بمقبرة الميركافا في وادي الحجير جنوب لبنان.

وما تم اهماله وتغييبه في تفجير موكب رفيق الحريري اداة الجريمة با “ابو عدس ” الداعشي التكفيري والسيارة المفخخة بهدف حرف التحقيق والحقيقة حتى اليوم والتصويب اولا نحو سوريا ثم الضباط الاربعة ثم سوريا ثم حزب الله يكاد يتكرر اليوم مع اداة الجريمة الرئيسية ” نترات الأمونيوم ” التي ربما خطط لها ان تُدمر كل لبنان، ثم اجتياح عسكري صهيوني خارجي وداعشي ومليشيات لبنانية جديدة قديمة من الداخل لم تستفيد من تجارب الماضي وقبل الحاضر كأدوات صماء بكماء تدار بالسفير الأمريكي والمال السعودي.

فكان لطف من الله سبحانه وتعالى والأنفجار سواء من كان من الأرض او الجو او البحر او كلاهما معاً لم يحقق المراد المطلوب من تفجير 2750 طن من نترات الأمونيوم اضافة الى مواد متفجرة وصواعق اخرى وعلى الفور وكما في حادثة اغتيال رفيق الحريري قنوات الفتنة السعودية خاصة بتوجية اصبع الاتهام الى مخازن السلاح المزعومة لحزب الله المقاوم وترافق ذالك مع دعوة للأعلام الغربي بالمطالبة بلجنة تحقيق دولية والذي تبناه اليوم 5 اغسطس بيان لرؤساء مجلس الوزراء السابقين السنيورة وميقاتي وتمام سلام وسعد الحريري الذي زارة قبر والدة وقولة لأبيه لقد قتلوا لبنان ياأبتي ?

وتزامن ذالك عن اخبار في قنوات اعلامية غربية ناطقة بالعربية تتحدث عن ان امريكا وبريطانيا وفرنسا كلا على حدا قد فتحت تحقيق خاص بها بمبرر تضرر افراد من رعاياها العاملة بقوات اليونفيل التى تواجدت اثناء الأنفجار في مرفأ بيروت والعين الصهيونية على المقاومة اللبنانية باستثمار الحادث لمصلحتها بالأنتقال الى الخطة رقم 2 عبر مجلس الامن الدولي الذي سيعقد لاحقا ويراد له ان يشرعن لجنة تحقيق دولية تطمس مسار سفينة نترات الامونيوم التي خرجت من جمهورية ملدوفيا باوروبا الشرقية متجهة الى جمهورية موزميق بافريقيا في عام 2013 م ولكنها كما يقال تعطلت بالقرب من ميناء بيروت لينتهي بها المطاف بالتخزين في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت.

والى جواره تواجد مخزن مفرقعات يستعمل في اعياد الميلاد كما قيل فاحترقت المفرقعات لسبب ما فانفجرت النترات مع كبريتات الامونيوم ومواد متفجرة وصواعق أخرى وهناك مقاطع فيديو تتحدث عن زائر ما من الجو اسهم في اندلاع الانفجار واشتعال النيرن ..

وكما تم تغييب سيارة ابو عدس المفخخة والتي فجرت موكب رفيق الحريري و تجهيل من اشتراها ومن وفر لها الغطاء اللوجستي العالمي حتى وصلت الى لبنان والتفخيخ والتفجير.

كذالك سيتم تغيب سفينة نترات الامونيوم مع مفارقة واحده ففي الماضي امتنعت وزارة الدفاع الامريكية عن تزويد فريق التحقيق بصور الأقمار الصناعية العسكرية الامريكية لحظة استهداف موكب الحريري فحضر السيد / حسن نصرالله بمؤتمر صحفي يثبت فيه قيام العدو الصهيوني باستطلاع مسار موكب الحرير قبل اغتياله لأقناع التحقيق الدولى بفرضيه التحقيق بان الفاعل اسرائيل دون جدوى ولكنة اسهم في التخفيف من الأحتقان الداخلي اللبناني في حينها نعم مع مفارقة تواجد قمر عسكري مقاوم في الفضاء الخارجي.

من اشترى سيارة ابو عدس من اليابان ثم دبي ثم لبنان بالتهريب و التي تم تفخيخها بالمتفجرات في بيروت هو جزء من فريق جريمة الحريري وتم تغيبه بمسمى لجنة التحقيق الدولية وكذالك اليوم فيما يخص سفينة نترات الأمونيوم.

في الماضي حقق العدو اختراق ما بالداخل اللبناني اما في هذة المرة سيكون العكس هو انفضاح ادوات الداخل بسفينة النترات وسيارة المتفجرات ورب ضارة نافعة .

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ابو جميل أنعم العبسي