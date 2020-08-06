قدمت مديرية سنحان بمحافظة صنعاء ثلاث قوافل عيدية للمرابطين في جبهات الشرف والبطولة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأكدت قبائل سنحان خلال تسيير القافلة العيدية والمالية، أنه ستتبعها مزيد من القوافل حتى تحقيق النصر.. معتبرين ذلك أقل ما يمكن تقديمه لمن يبذلون أرواحهم دفاعا عن الدين والعرض والوطن.

كما قدمت حرائر البطحة والقلفان والخمسين بالمديرية قافلتين عيديتين لأبطال الجيش واللجان الشعبية في ميادين الشرف، مؤكدات أن القافلتين واجب ديني ووطني لمن آثروا الرباط في ميادين الدفاع عن الوطن.

مكتب الترية والتعليم بالأمانة

هذا وقدم مكتب التربية والتعليم بمحافظة صنعاء، قافلة عيدية للمرابطين في جبهات العزة والبطولة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأشاد نائب مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة محمد خميس، بتضحيات أبطال الجيش واللجان الشعبية في ميادين الشرف.. معتبرا القافلة أقل ما يمكن تقديمه لمن يضحون بأنفسهم في سبيل الدفاع عن الوطن.

قبائل الطيال

من جانبه سير أبناء ومشايخ ووجهاء قبائل مديرية الطيال بمحافظة صنعاء قافلة النصر والصمود الكبرى دعماً للجيش واللجان الشعبية.

وخلال تسيير القافلة أشاد رئيس مجلس التلاحم الشعبي القبلي، الشيخ ضيف الله رسام، بقبائل مديرية الطيال وعطائها المتواصل بتسيير القوافل من اللوز البلدي والمواشي والمواد الغذائية والنقدية وغيرها .

فيما أكدت قبائل الطيال مواصلة الثبات والصمود ودعم الجبهات بالمال والرجال وأن هذه القافلة لن تكون الأخيرة.