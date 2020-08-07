المشهد اليمني الأول/

وجه فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، محافظي المحافظات بتشكيل لجان طوارئ على مستوى أمانة العاصمة والمحافظات.

وبحسب توجيه الرئيس المشاط، يرأس لجان الطوارئ أمين العاصمة ومحافظو المحافظات وعضوية وزارة الداخلية، والأشغال، المياه والبيئة، والدفاع المدني، والصحة، المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية، والزراعة، والمدن التاريخية، لعمل التدخلات العاجلة والسريعة بحسب طبيعة ونمط المحافظات.

كما وجه الرئيس المشاط اللجان في مختلف المحافظات بالنزول الميداني إلى أماكن تواجد السيول والمنازل المعرضة للسقوط أو المنحدرات، ومنازل السكان الذين على جوانب الأودية، وتفقد السدود والحواجز، والعمل على إيجاد منافذ لتصريف المياه جراء تدفق السيول، وتوعية الأهالي والسكان وإصلاح ما استطاعت إصلاحه وما لم تستطيع، يتم رفع تقرير بهذا الشأن إلى رئاسة الجمهورية.

وتضمنت توجيهات المشاط أيضاً إنشاء غرفة عمليات في أمانة العاصمة وكل محافظة وتخصيص رقم مجاني واستمرار مهمة اللجان في المتابعة لمدة شهر، وفي حال استمرت الأمطار تستمر اللجان في مهامها وأعمالها.

ووجه الرئيس المشاط صندوق التراث والتنمية الثقافية، بسرعة ترميم المنازل المهددة بالسقوط ومواجهة الحالات الطارئة.