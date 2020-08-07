واصل محافظ محافظة صنعاء عبد الباسط الهادي، زياراته التفقدية لعدد من المناطق المتضرره جراء السيول الجارفة التي تعرضت لها المحافظة خلال الايام الماضية.

وتفقد الهادي اليوم، أضرار سيول الأمطار في مديرية جحانة.

حيث اطلع المحافظ الهادي ومعه مدير المديرية محمد البشاري على الأضرار التي خلفتها السيول على سدود أسناف وبيت الخردل والعبر والاشجان وبشار، وكباري عصفان وبيت أبو حيدر ودار الشريف.

وأكد محافظ صنعاء خلال الزيارة الحرص على إجراء أعمال صيانة للسدود المتضررة خاصة سد العبر الذي يحتاج لشفط كميات كبيرة من المياه لتخفيف الضغط عليه.

ووجه مكتب الزراعة لاتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الجانب .. مؤكدا أهمية ترميم الكباري بما يسهل عبور سيول الأمطار.

وأشار المحافظ الهادي إلى ضرورة استغلال مياه الأمطار لري المحاصيل الزراعية التي تشتهر بها كل منطقة، وبما يعزز من الأمن الغذائي.

بدوره تطرق مدير المديرية البشاري إلى أن اهتمام قيادة المحافظة بالحواجز المائية والسدود والإطلاع عن قرب على الأضرار التي خلفتها السيول، يعزز من التدخل لوضع معالجات للتخفيف من معاناة المزارعين والحفاظ على ممتلكات المواطنين.

وثمن توجيهات محافظ صنعاء للجهات المختصة لعمل إصلاحات وصيانة سد العبر لتلافي حدوث تشققات داخلية فيه.

رافقه خلال الزيارة مشرف مديرية جحانة أحسن العبادي وعدد من الشخصيات الاجتماعية.

ريمة

من جانبة تفقد أمين عام محلي محافظة ريمة حسن العمري اليوم حجم الأضرار بخط الرباط مركز المحافظة الجبين، جراء الانهيارات الصخرية جراء هطول الأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة.

حيث اطلع العمري ومعه وكيل المحافظة حافظ الواحدي ومدير فرع المؤسسة العامة للطرق والجسور المهندس مسعد مقولة ونائب مدير أمن المحافظة العقيد عبدالله بن عبود، على ما خلفته سيول الأمطار من تشققات وتساقط الصخور على الطرق الإسفلتية بمنطقة بني الدون وشعبون.

ووجه أمين عام محلي ريمة مكتب الأشغال وفرع مؤسسة الطرق والجسور برفع مخلفات السيول من الطرق وتنظيف العبارات ومصارف المياه .. مشدداً على ضرورة تعزيز أعمال الصيانة الطارئة للطرق الاسفلتية بمديريات المحافظة.

وأكد أهمية تنفيذ المعالجات اللازمة وتأهيل الجدران المتضررة للحد من الانهيارات الصخرية المتكررة جراء الأمطار الموسمية .. مشدداً على ضرورة تعزيز التنسيق بين مكتب الأشغال وفرع مؤسسة الطرق والجسور، لتنفيذ مشاريع الصيانة ورفع المخلفات جراء السيول.

ودعا العمري المنظمات والجهات ذات العلاقة إلى العمل على توفير الإمكانيات والمعدات اللازمة لرفع أضرار السيول التي تسببت في إعاقة حركة السير من وإلى المحافظة، خاصة في ظل شحة الإمكانيات ومحدودية المحافظة في هذا الجانب.

صعدة

وبدورة تفقد محافظ صعدة محمد جابر عوض اليوم أضرار السيول التي خلفتها الأمطار الغزيرة بمدينة صعده القديمة.

واطلع المحافظ عوض ومعه وكيلي المحافظة صالح عقاب ومحمد حسين بيضان ومدير عام مكتب الثقافة يحيى الحمزي ، وعدد من أعضاء المجلس المحلي ، على حالة عدد من المباني في عدد من الحارات بالمدينه وحجم الضرر الكلي والجزئي .

واستمع المحافظ ، إلى إيضاح من أصحاب المنازل عن الأضرار التي لحقت بالمنازل بسبب الأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة .

وخلال الزيارة أكد المحافظ أن هذه الزيارة تأتي تنفيذا لتوجيه رئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط ، للوقوف على حجم الأضرار التي طالت عدد من المنازل ذات القيمة التاريخية نتيجة الأمطار الغزيرة من جهة وإهمال مالكيها لعملية الترميم الضروري لها

الحديدة

هذا واطلع مدير مديرية المراوعة بمحافظة الحديدة، عبد الله المروني ومعه أمين عام المجلس المحلي قاسم شيدلي على الأضرار بمنازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة في المدينة جراء تدفق السيول.

ووجه المروني بتشكيل لجنة لحصر الأضرار وإيواء المتضررين ممن تهدمت منازلهم كليا أو جزئيا.

كما تفقد عددا من القرى التي تضررت نتيجة تدفق السيول، واطلع على حجم الأضرار التي لحقت بمنازل المواطنين ومزارعهم.

وأوضح المواطنون أن سيول وادي سهام اجتاحت عددا من القرى والمزارع ودمرت حوالي 100 منزل وتسببت في إتلاف المحاصيل الزراعية ونفوق عدد من المواشي .

رافقهما منسق المجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية بالمديرية ابراهيم بره