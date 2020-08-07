المشهد اليمني الأول/

تسبب الأمطار الغزيرة والسيول إلى وفاة 10 أشخاص، وإصابة 6 آخرين، اليوم الخميس، بعد انهيار منازلهم في محافظة ريمة.

وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة ريمة بأن أمطارا غزيرة هطلت خلال الساعات الماضية على مدينة الجبين مركز المحافظة، ومديرية الجعفرية جنوبي ريمة، أدت إلى انهيار عدد من المنازل على رؤوس ساكنيها.

وافادت مصادر أن سبع نساء على الاقل قضين بتهدم منزل متعدد الطوابق كان يستضيف حفل زفاف لحظة انهياره جراء السيول الجارفة في مديرية الجعفرية. ولا تزال جثامين الضحايا تحت الانقاض.

وأضاف أن سيول الأمطار الغزيرة جرفت مساحات زراعية واسعة وعزلت مناطق في محافظة ريمة جراء تضرر الطرق.