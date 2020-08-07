المشهد اليمني الأول

ادوات العدوان في عدن المُحتلة وبعد فضيحة نترات امونيوم عدن تتخبط وتصدر تصريح بالأقرار اولاً ثم بيان يناقض الأعتراف بالشكل ويتفق معه بالمضمون حيث أقر ما يسمى بعضو اللجنة الأقتصادية للمجلس الأنتقالي في عدن بسام المفلحي بوجود نترات الأمونيوم في حاويات عدن .

ويقال أن سبب احتجازها هو منع وصولها الى انصار الله الذين يستخدمونها لأغراض عسكرية كما قال وقبل أن يجف تصريح المفلحي ظهر بيان صادر عن مايسمى بالدائرة الأعلامية لميناء عدن وبدون توقيع ينفي وجود مادة نترات الأمونيوم ويحولها الى مادة اليوريا 46%

وبدون اى ذكر لتفاصيل أخرى

حيث وصرح مصدر ملاحي لصحيفة عدن الغد وكذالك افاد الصحفي فتحي بن لزرق أن تحالف العدوان منع دخول 4900 طن من نترات الأمونيوم إلي اليمن المُستخدمة كآسمدة زراعية ومواد تفجير في المحاجر حيث تم أحتجازها على رصيف ميناء عدن للحاويات وبعدد 140 حاوية سعة 40 قدم والتي استوردت منذ ثلاث سنوات وتمنع قوى الأحتلال السعودي و الأماراتي الأفراج عنها أو أعادتها إلى بلد المنشأ وهى نفس المادة التي انفجرت في بيروت وبكمية 2700 طن فقط في 4 اغسطس 2020م

وكذالك يمنع العدوان الأمريكي الصهيوني السعودي الأمارتي من بيع النفط الخام الموجود في خزان صافر العائم بالقرب من ميناء الحديدة من خمس سنوات وبمبررات واهية تعرقل البيع والأيرادات ترصد لترميم خزان صافر وصرف الرواتب وشراء الوقود والأدوية حسب مبادرات اليمن صنعاء .. وكما حذر نتنياهو من مخازن الأسلحة المزعومة لحزب الله المُخزنة في ميناء بيروت قبل الأنفجار كذالك حذر وزير خارجية امريكا مايك بومبيو من كارثة انفجار خزان صافر وتعطيل ميناء الحديدة لمدة ستة اشهر وانعدام مصدر رزق الآلآف من الصيادين اليمنيين ولسنوات عدة

وهكذا القاتل يمنع ويحذر ثم يفجر والشعب اليمني للأبادة بالعدون والحصار والأمراض ثم تفجير موانئ الأستيراد للمواد الغذائية والوقود .في عدن والحديدة …الخ .

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المشهد اليمني الأول