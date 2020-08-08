المشهد اليمني الأول/

(تحت شعار وأنصر من نصره) .. اقام أبناء مديرية مسور اليوم فعالية حاشدة في ذكرى اعلان مبدأ الولاية وذلك لاستمرار الاتصال بمصادر الهداية حيث والامة اليوم هي أحوج ماتكون لمبدا الولاء لله ورسوله وللامام علي بن ابي طالب واعلام الهدى.

حضر الفعالية جمع غفير ومبارك من جميع عزل وقرى مديرية مسور من شخصيات اجتماعية وثقافية وتربوية ومشائخ واعيان وافراد مسور

وبحضور الاخ عضوا مجلس الشورى الشيخ/محمد حسين الحوري والاخ مدير عام المديرية .

واختتمت الفعالية العظيمة بالبيعة والولاء الصادق وتجديد العهد لله ورسوله والامام علي واعلام الهدى بالسير على درب الايمان والجهاد ومواجهة كل طواغيت الارض والسير بنهج آل البيت عليهم السلام.

وتعددت الفعالية بفقرات متنوعه عبرت عن صدق الولاء لإمام المتقين لتلك اليد التي رفعها رسول الله في غدير خم ولن ترفع للامة راية إلا برفع تلك اليد الحيدرية والتولي العملي المنهجي لآل بيت رسول الله استجابة لدعوة الرسول وانصر من نصره واخذل من خذلة.

وقد القيت كلمة ترحيبة في الفعالية، عبرت وجسدت كل معاني الولاء والعزة والكرامة للامة الاسلامية وبينت عظمة هذه الذكرى الخالدة التاريخية التي ربطت العباد بالله ورسولة والامام علي كرم الله وجهه في الجنة.