إحياء ذكرى يوم الولاية، بحظور قيادات كبيرة في حشود رسمية وشعبة غفيرة في عدد من المحافظات اليمنية

أحياء أبناء مديريات معين والتحرير وصنعاء القديمة بأمانة العاصمة ذكرى يوم الولاية تحت شعار “وانصر من نصر “.

وفي المهرجان الذي حضره عدد من وكلاء الأمانة ومدراء وأمناء وأبناء المديريات وأعضاء المجالس المحلية وعقال الحارات والشخصيات الاجتماعية, أشار عضو مجلس النواب محمد مشلي الرضي إلى أهمية إحياء ذكرى يوم ولاية علي كرم الله وجهه تجسيداً لمكانته.

واعتبر يوم الولاية علامة فارقة في حياة الأمة، ونقطة انطلاق نحو النصر والغلبة، وهو ما أكد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إعلان ولاية أمير المؤمنين بقوله ” من كنت مولاه فهذا علي مولاه “.

ولفت إلى أن اليمنيين اعتادوا عبر التاريخ إحياء هذه الذكرى للتعبير عن مدى حبهم وارتباطهم وولائهم لله ورسوله والإمام علي عليه السلام.

فيما تطرقت كلمة المديريات التي ألقاها مدير التشريعات القانونية بأمانة العاصمة سامي شرف الدين إلى أهمية إحياء ذكرى يوم الولاية تجسيداً لاجتماع تاريخي في حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في منطقة غدير خم.

واستعرض شرف الدين دلالات ومعاني ذكرى يوم الولاية لضبط مسار الأمة وحمايتها من الاختراق وتسلط الطغاة والظالمين .. لافتاً إلى أن مبدأ الولاية مرتبط برموز الأمة ومنهجهم.

وأكد أن التولي الصادق لله ورسوله والإمام علي كرم الله وجهه، يحصّن الأمة من تولي اليهود والنصارى .. وقال ” إذا أرادت الأمة النصر على أعدائها لابد من التمسك بمبدأ الولاية لأن الله تعالى ربط موضوع الولاية بالنصر المبين”.

إلى ذلك أحيت حرائر أمانة العاصمة بساحة جامع الشعب ذكرى يوم الولاية، نظمته الهيئة النسائية لأنصار الله مكتب الأمانة تحت شعار “وأنصر من نصره “.

وفي الفعالية أشارت الناشطة الثقافية فاطمة شرف الدين إلى أهمية إحياء ذكرى يوم ولاية الإمام علي لاستلهام الدروس والعبر والتمسك بمبدأ الولاية لتخليص الأمة من الجور والظلم.. موضحة إحياء ذكرى يوم الولاية يجسد الاجتماع التاريخي في حضرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع، وقوله ” من كنت مولاة فهذا علي مولاه “.

وتطرقت إلى أن اليمنيين يحيون هذه الذكرى لتأكيد ولائهم للإمام علي عليه السلام، الذي هو امتداد للولاء لله تعالى والرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

من جانبها أشارت الناشطة أميرة السلطان إلى أهمية الاحتفاء بذكرى يوم الولاية .. مشيدة بحرص المرأة اليمنية الفاعل على المشاركة في مختلف الفعاليات والمناسبات، بما فيها إحياء ذكرى يوم ولاية أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه.

وأشادت بمواقف المرأة اليمنية وصمودها وثباتها إلى جانب أخيها الرجل في مواجهة العدوان على مدى ست سنوات، ما يجعلها رمزاً للعزة والكرامة والإباء.

حجة:

اقيمت اليوم بمدينة حجة فعالية جماهيرية احتفائية بذكرى يوم الولاية وسط حضور حشود كبيرة.

وركزت الفعالية بحضور وزير الزراعة والري المهندس عبدالملك الثور ونائب وزير الكهرباء عبدالغني المداني وقيادات السلطة المحلية وأكاديميين وعلماء وشخصيات اجتماعية، على دلالات الاحتفاء بالذكرى السنوية ليوم الولاية وتجسيد معانيها وارتباط اليمنيين الوثيق بالإمام علي عليه السلام .

واستعرض محافظ المحافظة هلال الصوفي في كلمه له محطات من السيرة العطرة للإمام على عليه السلام وأهمية إحياء هذه المناسبة لاستلهام الدروس والعبر من المواقف التي سطرها الإمام علي خلال حياته في مواجهة الطغاة ونصرة الحق.

وتطرق إلى الجوانب التاريخية ليوم الولاية مستدلاً بالآيات القرآنية حول عظمة هذه المناسبة، لافتاً إلى أن أهمية ذكرى يوم الولاية تكمن في تعزيز عوامل الأخوة والاصطفاف لمواجهة صلف وغطرسة تحالف العدوان السعودي الأمريكي.

وحيا محافظ حجة تفاعل قبائل وأبناء المحافظة لمواجهة ما يتعرض له الوطن من عدوان وحصار وتصعيد واستمرار نفيرهم نحو ميادين العزة والكرامة دفاعا عن أمن واستقرار اليمن.

من جهته أشار مشرف ومدير أمن المحافظة العميد نايف أبو خرفشة إلى الصفات التي تحلى بها الإمام علي عليه السلام وجهاده والنموذج القدوة في إرساء قيم العدالة والتسامح وحاجة الأمة اليوم لثقافته والاقتداء بسيرته وحياته في ظل ما يتعرض له اليمن من هجمة عدوانية.

تخلل الفعالية الجماهيرية كلمات وفقرات متنوعة وقصائد شعرية واوبريت عبرت في مجملها عن أهمية إحياء هذه المناسبة العظيمة والغالية على قلوب اليمنيين امتدادا لولاية الرسول صلوات الله عليه وآله وسلم.

أحيت مديريات قفلة عذر وخمر وبني صريم وحوث وسفيان والسود وعيال سريح بمحافظة عمران اليوم ذكرى يوم الولاية.

وفي الفعاليات التي حضرها عدد من المسئولين بالمحافظة والمديريات ألقيت كلمات أوضحت أهمية هذه المناسبة ودلالتها في تولي من ولاهم الله ورسوله.

وأشارت إلى ما تميزت به شخصية الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وما تحلى به من شجاعة وبطولة في مواجهة الطغاة والظالمين، وضرورة استلهام دروس الحرية والتضحية والفداء من سيرته.

إلى ذلك أقام أبناء مديرية ريدة بمحافظة عمران فعالية جماهيرية بمناسبة ذكرى عيد الغدير ذكرى ولاية امير المؤمنين علي عليه السلام بحضور رسمي وشعبي واسع

وفي الفعالية التي حضرها وكيل المحافظة المهندس أمين فراص والمسئول المالي بالمكتب الإشرافي أبو علي القحوم والشيخ سام الملاحي ومدير المديرية الشيخ زايد سلطان عويدين وعدد من الشخصيات الاجتماعية والثقافية والتربوية.. ألقيت العديد من الكلمات والمشاركات الشعرية والانشادية والزوامل الشعبية المعبرة عن عظمة يوم الولاية يوم تولي امير المؤمنين علي ابن طالب امر ولاية هذه الامة بأمر من الله تعالى .

بتفاعل وحضور رسمي وشعبي وتحت شعار (وانصر من نصره)، احيا أبناء مديرية السود بمحافظة عمران اليوم، ذكرى ولاية أمير المؤمنين علي ابن ابي طالب كرم الله وجه.

وفي الفعالية التي اقيمت بالمديرية، جدد المشاركون الولاء لله ورسوله وأمير المؤمنين علي عليهما السلام ولقائد المسيرة القرآنية السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله .

نظم أبناء مديرية عيال سريح بمحافظة عمران، اليوم السبت، فعالية جماهيرية حاشدة بمناسبة ذكرى عيد الغدير ذكرى ولاية امير المؤمنين علي عليه السلام بحضور رسمي وشعبي واسع.

وفي الفعالية التي حضرها وزير الاوقاف نبيل العجي وعضو مجلس الشورى الشيخ احمد مرشد الزبيري ومدير عام الاوقاف بمحافظة عمران الاستاذ عبدالله حسين البحيري ومدير عام المديرية الشيخ سعد ناجي بختان ومدراء المكاتب التنفيذية بالمديرية ومدير عام البيئة الشيخ نايف الحايطي وعدد من الشخصيات الإجتماعية والثقافية والتربوية بالمديرية حيث القيت العديد من الكلمات والمشاركات والزوامل الشعبية

وأكدوا على أهمية احياء مثل هذه المناسبة كونها تجسد كل معاني الولاء والعزة والكرامة للامة الاسلامية، مشيرين الى عظمة هذه الذكرى الخالدة التاريخية التي ربطت العباد بالله ورسوله والامام علي كرم الله وجهه.

وجدد المشاركون في الفعالية العهد بالتمسك بمبدأ ولاية امير المؤمنين علي عليه السلام والسير في خطى آل بيت رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله مجددين تهانيهم لقائد الثورة السيد عبدالملك ابن بدر الدين الحوثي يحفظه الله ورعاه بهذه المناسبة العطرة التي تتجدد في شهر ذي الحجة من كل عام.

واختتم المشاركون في الفعالية بالتأكيد على أهمية استلهام الدروس والعبر بهذا الحدث العظيم الذي رسم للامة طريق الحق حتى قيام الساعة مشددين على الجميع استشعار المسئولية والتحرك الجاد في مواجهة العدوان تحت راية اعلام الهدى فهم سفن النجاة وامتداد لذلك اليوم الذي قال فيه رسول الله اللهم والي من والاه وانصر من نصره.

تعز:

احيا أبناء مديريات التعزية وصالة وشرعب السلام والسلام بمحافظة تعز اليوم ذكرى يوم الولاية بحضور شعبي ورسمي .

وفي الفعالية أشار وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل إلى أهمية إحياء ذكرى يوم ولاية الإمام علي عليه السلام لاستلهام الدروس والعبر في الثبات ونصرة الحق ومواجهة الطغاة.

وتطرق إلى السيرة العطرة للإمام علي عليه السلام ومواجهته للطغاة ونصرة المستضعفين.

وقال “تجب المعرفة الصحيحة بمبدأ الولاية والتمسك به امتثالاً لأمر الله ، حيث أن البديل سيكون تولي الظالمين واليهود والنصارى وستكون الأمة مهيأة للشتات والانحراف بشكل أكبر وأن واقع الأمة اليوم يدفعها إلى التمسك بهذا المبدأ”.

وأكد الدكتور المتوكل أن يوم الولاية يمثل عزة وكرامة ورفعة للأمة وملتقى إسلامياً وتجديداً للبيعة لله ولرسوله وللإمام علي عليه السلام .

وأوضح أن يوم الولاية مناسبة يجب أن يقف الجميع عند هذه المحطة المفصلية المهمة التي أسست لمرحلة ما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله كونها مرحلة حددت مصير الأمة الإسلامية وارتباطها الديني الصحيح.

من جانبه استعرض وكيل المحافظة إسماعيل شرف الدين ، سيرة وحياة الإمام علي عليه السلام ومكانته عند الرسول صلوات الله عليه وعلى آله.

وأشار إلى أن الأمة الإسلامية اليوم بحاجة ماسة للعودة إلى نهج الإمام علي والتمسك بولايته .. لافتا إلى أن الأمة إذا أرادت أن تغير واقعها نحو الأفضل عليها أن ترفع اليد التي رفعها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم .

الضالع:

نظم أبناء مديرية دمت بمحافظة الضالع اليوم فعالية في ذكرى يوم الولاية بحضور محافظ المحافظة محمد صالح الحدي.

وفي الفعالية أوضح أبناء مديرية دمت أن ما وصلت إليه الأمة من انحراف وهوان، نتيجة بعدها عن التوجيهات الإلهية التي بلغ بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما رفع يد أمير المؤمنين وقال “من كنت مولاه فهذا علي مولاه”.

وألقيت في الفعالية التي حضرها ممثلو المجلس المحلي وعدد من المشائخ والوجهاء، كلمات أشارت إلى أهمية إحياء ذكرى يوم الولاية لاستلهام الدروس من سيرة وحياة الإمام علي كرم الله وجهه في مواجهة الأخطار التي يسعى إليها الطغاة والمستكبرين ضد الأمة الإسلامية.

وفي مديرية قعطبة، نظمت فعالية في ذكرى يوم ولاية الإمام علي كرم الله وجهه تحت شعار ” وانصر من نصره”.

وأشار المشاركون في الفعالية إلى أهمية إحياء ذكرى يوم الولاية لاستلهام دروس التضحية والفداء من حياة وسيرة الإمام علي كرم الله وجهه .. مشيرين إلى أن ما وصلت إليه الأمة من ضعف وهوان، نتيجة ابتعادها عن نهج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتعاليمه السامية.

إلى ذلك أحياء أبناء مديرية جبن، ذكرى يوم الولاية بفعالية خطابية تحت شعار ” وانصر من نصره”.

وأكد المشاركون في الفعالية تمسكهم بمنهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيتته واستمرارهم في رفد الجبهات بالمال والرجال والعتاد.

صعدة:

في اجواء فرائحية كبيرة استمرت منذ مساء أمس شهدت محافظة صعدة صباح اليوم احتفالات شعبية واسعة في ست ساحات توزعت على مديريات المحافظة وحضرها عشرات الآلاف من أبناء المحافظة .

الفعالية المركزية بمدينة صعدة حضرها عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي ورئيس الهيئة العامة للزكاة شمسان ابو نشطان وقيادة السلطة المحلية في المحافظة بالإضافة إلى شخصيات علمائية وأكاديمية وثقافية واجتماعية .

وأكد عضو السياسي الأعلى الحوثي أن الشعب اليمني باحتفائه كل عام بهذه المناسبة اثبت ولاءه لله وللرسول وللإمام علي مؤكداً أن هذا اليوم هو يوم الإمام علي مؤكداً ان الإيمان بولاية الإمام علي هو من إكمال الدين .

فيما استعرضت كلمة المناسبة اعلان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لولاية الإمام علي عليه السلام ، مشيرة إلى أن شعبنا اليمني العزيز اعتاد على مر التاريخ وعبر الأجيال أنيحتفل بهذه المناسبة ، وهاهو يحتفل بها اليوم بشكل متميز رغم العدوان والحصار .

وأكدت أن جهل الأمة في ماضيها وحاضرها بمفهوم ولاية الأمر في الإسلام جعلها ضحية لسلاطين الجور ، موكدة ايضاً ان التولي الصادق لله ولرسوله وللإمام علي يحصن الأمة من تولي اليهود والنصارى ( أمريكا وإسرائيل ) .

ودعت الكلمة إلى استمرار الفعاليات والأنشطة والبرامج التوعوية إلى نهاية شهر ذي الحجة كوننا بحاجة إلى ترسيخ الولاء لله بمفهومه القرآني الصحيح .

المشاركون بدورهم أكدوا ان حضورهم في يوم الولاية هو لتجديد العهد والولاء لله ولرسول وللإمام علي عليه السلام وللسيد القائد وإعلانا للبراءة من اعداء الإسلام في زمن انحرف فيه الكثير من أبناء الأمة نتيجة لتضليل الأعداء ولابتعاد الأمة عن مصادر هدايتها .

ذمار:

أحيّت محافظة ذمار اليوم ذكرى يوم الولاية بفعاليات خطابية بحضور رسمي وجماهيري بمركز المحافظة وعدد من المديريات.

حيث أقيم بمدينة ذمار فعالية بحضور وزير النقل زكريا الشامي ومحافظ ذمار محمد ناصر البخيتي وأمين عام محلي المحافظة مجاهد شايف العنسي ووكيل أول المحافظة فهد عبدالحميد المروني.

وخلال الفعالية التي شارك فيها رئيس محكمة استئناف المحافظة القاضي مسعد العميسي ورئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة القاضي عبدالله محمد بكاري وعضوا مجلس الشورى محمد أمين الغراسي وعبده علي العلوي، أشار محافظ ذمار إلى أهمية الاحتفاء بذكرى ولاية الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام كمحطة هامة في تاريخ الأمة الإسلامية.

وأشار إلى دلالات ذكرى يوم الولاية ومكانتها في التأكيد على أن ولاية الإمام علي عليه السلام، هي إمتداداً لولاية الله ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

ولفت إلى الأهمية التي مثلتها الولاية منذ فجر التاريخ إلى اليوم وما لحق بالأمة من نكسات بسبب الإنحراف عنها .. داعيا إلى رص الصفوف ومواجهة كافة التحديات التي تواجه بالأمة.

ولفت المحافظ البخيتي إلى أن التولي الصادق لله والرسول والإمام علي يحصّن الأمة من تولي أعدائها .. مشيراً إلى أهمية السير وفق تعاليم ونهج الإمام علي عليه السلام والاستفادة من الدروس والعبر التي برزت من خلال إعلان الرسول عليه الصلاة والسلام ولاية الإمام علي والتي لم تأت إلا ترجمة للأوامر الإلهية للرسول الكريم.

وتطرق إلى خطط وبرامج المرحلة المقبلة لقيادة المحافظة في تعزيز عملية التنمية في مختلف الجوانب، بما يصب في خدمة أبناء المحافظة .. داعيا الجميع إلى العمل بروح الفريق الواحد وتجاوز السلبيات والعمل على تلبية تطلعات المجتمع.

فيما أشار الوكيل المروني في كلمة المجلس الإشرافي، إلى أهمية إحياء ذكرى يوم الولاية والحكمة الإلهية في اختيار الرسول الكريم ذلك التوقيت لإعلان ولاية الإمام علي في غدير خم.

ولفت إلى أن جهل الأمة ماضيها وحاضرها بمفهوم الولاية في الإسلام جعلها ضحية لسلاطين الجور والتي أصبحت تنتظر من امريكا واليهود تحديد ولاة أمرها.

وبين أن من أسباب العدوان على اليمن رفض الشعب اليمني أن تكون الولاية لأمريكا بما تفرضه من أوامر على اليمن والدول العربية.

حضر الفعالية مدير أمن المحافظة العميد أحمد عبدالله الشرفي وعدد من قيادات وأعضاء السلطة المحلية المكتب التنفيذي والمجلس الإشرافي وقيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية والسلطة المحلية بمديريات مدينة ذمار وميفعة عنس وعنس ومغرب عنس ومشائخ وشخصيات اجتماعية.

وكان وزير النقل ومحافظ ذمار وأمين محلي المحافظة شهدوا عرضاً رمزياً للوحدات الأمنية بالمحافظة.

إلى ذلك نظمت بمديريات جهران والمنار وضوران وجبل الشرق وعتمة ووصاب العالي ووصاب السافل، فعاليات في ذكرى يوم الولاية.

حيث أوضح وكيل المحافظة عباس العمدي ففي فعالية بمديرية جهران، أن إحياء أبناء اليمن لذكرى يوم الولاية، يعكس مدى ارتباطهم وحبهم للإمام علي كرم الله وجهه .. مشيراً إلى ضرورة استلهام الدروس والعبر من سيرة الإمام علي في مواجهة تحالف العدوان.

فيما أشار وكيل المحافظة محمد محمد عبدالرزاق في فعالية أقيمت بمديرية المنار إلى أهمية إحياء ذكرى يوم الولاية لإعادة الأمة إلى مسارها الصحيح كمنارة للحق والعدل والسلام.

ولفت إلى ما يمثله الإمام علي من رمز إسلامي وقائد استثنائي بمواقفه الشجاعة ودوره الفاعل في رفع راية الإسلام وجمع الأمة على كلمة واحدة وفقا للمنهج القرآني.

وفي فعالية مديرية ضوران، أكد وكيل المحافظة علي أحمد عاطف أهمية إحياء ذكرى يوم الولاية رغم محاولة طمسها وإبعاد الأمة عن الطريق الصحيح .. لافتا إلى أهمية تمسك الأمة بولاية الإمام علي الذي تربى في بيت النبوة وافتدى النبي بروحه.

وفي مديرية جبل الشرق، أشار وكيل المحافظة هلال يحيى المقداد إلى أهمية إحياء ذكرى يوم الولاية لما لها من دلالات ومرتكزات لتصحيح مسار الأمة للمضي في النهج القويم.

وأكد أهمية استلهام الدروس الإيمانية من ثقافة الولاية ومناصرة الحق ومقارعة طواغيت العصر.

كما نظم أبناء مديرية عتمة فعالية بذكری يوم الولاية تناولت جوانب من سيرة الإمام علي كرم الله وجهه في واقع الأمة قولا وعملاً والتأكيد على أهمية السير على نهج الإمام علي في مقارعة قوى الإستكبار والطغيان.

وفي مديرية وصاب العالي، ركزت فقرات الفعالية على مضامين أبعاد ذكرى يوم ولاية الإمام علي ومدلولات خطبة الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم وعلى آله.. مؤكدة أهمية استلهام دروس الحرية والتضحية من سيرة الإمام علي كرم الله وجهه.

فيما تطرقت فعالية نظمت بمديرية وصاب السافل إلی مكانة الإمام علي وشخصيته وجهاده وتصديه للطغاة والظالمين وحاجة الأمة اليوم لثقافته في ظل ما يتعرض له اليمن من عدوان.

وأكد المشاركون في الفعالية أهمية الارتباط بنهج الإمام علي واستلهام الدروس وترجمتها على واقع اليوم الذي بات في أمس الحاجة للرجوع لهذا النهج.

واستعرضت الفعاليات بمديريات محافظة ذمار نماذج من مواقف وشجاعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ودوره في مقارعة الباطل ومناصرة الحق.

وألقيت كلمات تطرقت إلی جوانب من شخصية وصفات الإمام علي والروح الإيمانية العميقة التي خاض من خلالها مرحلة مهمة من الكفاح لإعلاء كلمة الله وراية الإسلام .. داعية إلی الاقتداء بسيرة وحياة الإمام علي والاقتباس من شجاعته وإقدامه وجهاده.

وتطرقت الكلمات إلى السيرة الخالدة للإمام علي كرم الله وجهه وحياته الحافلة بالجهاد والتضحية والفداء في مواجهة المستكبرين .. مشيرة إلى ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان وجرائم تتنافى مع المبادئ والقيم والقوانين الدولية والإنسانية.

ودعت الكلمات إلى استمرار رفد الجبهات بالمال والرجال دفاعا عن سيادة الوطن ووحدته وإستقلاله.. مؤكدين مواصلة الصمود والثبات في مواجهة العدوان حتى النصر.

ريمة:

نظمت بمحافظة ريمة اليوم السبت، فعالية احتفالية في ذكرى يوم الولاية.

وخلال الفعالية بحضور قيادات السلطة المحلية و الاشرافية بالمحافظة والمديريات ، اكد مسؤول أنصار الله بالمحافظة زيد الوزير أهمية إحياء هذه المناسبة التي تعبر عن تجديد الولاء لله ولرسوله وللإمام علي عليه السلام ورفض الهيمنة والخضوع لقوى الظلم والاستكبار.

وأشار إلى ضرورة إحياء ذكرى يوم الولاية لما من شأنها تعزيز التماسك الاجتماعي لا سيما في مواجهة الطغاة والمستكبرين ،داعيا الجميع الاستمرار في رفد الجبهات بالمال والرجال والعتاد حتى تحقيق النصر.

وتطرق الوزير إلى بعض من فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب التي كان يمتاز بها عن غيره ، واهم الدروس والعبر المستفاد منها في مواجهة العدوان الحاصل اليوم على اليمن.

ولفت إلى أهمية غرس قيم الولاية في أوساط النشء والشباب لما لها من أهمية في التصدي لقوى العدوان وإفشال مخططاته التي تستهدف الأمة الإسلامية.

تخللت الفعالية عدد من الكلمات وفقرات انشادية وقصيدة شعرية عبرت في مجملها على أهمية إحياء ذكرى يوم الولاية والتمسك بقيم وأخلاق الإمام علي رضوان الله عليه والسير على نهجه قولا وعملا .

الحديدة:

نظمت بمدينة الحديدة عصر اليوم فعالية احتفائية بذكرى يوم الولاية تحت شعار “وانصر من نصره” .

وفي الفعالية التي حضرها القائم بأعمال المحافظ محمد عياش قحيم وعضو مجلس الشورى عبد الرحمن مكرم الطسي، استمع المشاركون إلى كلمة السيد القائد عبد الملك الحوثي بهذه الذكرى العطرة.

وأكد المشاركون أن إحياء يوم الولاية يؤكد تمسك أبناء اليمن بمنهجية الإمام علي وحبهم وولائهم له .. مشيرين إلى الدلالات والمعاني الكبيرة لهذه الذكرى ومنها استلهام الدروس من سيرة الإمام علي عليه السلام في مواجهة الظلم والإستكبار ونصرة الحق.

كما أكدوا أن ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام مثل الأنموذج الراقي في إرساء العدل وقيّم المساواة التي وضع مداميكها الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

تخلل الفعالية قصيدة للشاعر أسد باشا وإنشودة لفرقة الصماد بعنوان “علي معنى البسملة” وأوبريت لفرقة السبطين بعنوان” تهامة الولاية”.

حضر الفعالية نائب رئيس المكتب التنفيذي لأنصار الله قاسم الحمران ووكلاء المحافظة أحمد البشري وعلي قشر وعبد الجبار أحمد محمد وعلي الكباري ومدراء المكتب التنفيذي والمديريات والمشرف الإجتماعي علي شايم.

وفي مديرية الزيدية نظم أبناء مديريات المربع الشمالي للمحافظة فعالية لإحياء ذكرى يوم الولاية بحضور رسمي وجماهيري.

وأكد عضو مجلس النواب علي بن علي الخبال أن إحياء هذه الذكرى يؤكد إرتباط اليمنيين بالرسول وآل بيته.

بدوره أكد القائم بأعمال المحافظ محمد عياش قحيم أن إحياء ذكرى يوم الولاية، دليل على تعلق اليمنيين وحبهم لرسول الله والإمام علي كرم الله وجهه.

وأشاد بصمود أبناء المحافظة في مواجهة العدوان ومشاركتهم في مختلف الجبهات دفاعا عن الوطن وسيادته واستقلاله.

فيما أشار مشرف المربع فاضل الضياني إلى دلالات الإحتفاء بيوم الولاية وتجديد تولي أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه.

تخلل الفعالية التي حضرها وكيلا المحافظة علي قشر وغالب حمزة ومدير مكتب التربية بالمحافظة عمر بحر ومدير فرع المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية بالمحافظة جابر الرازحي والمشرف الإجتماعي للمحافظة علي شايم، قصيدة للشاعر محمد مبارك جهضم.

وفي مدينة الحسينية بمديرية بيت الفقيه إحتفى أبناء المربع الجنوبي للمحافظة بذكرى يوم الولاية بحضور رسمي وجماهيري.

وفي الفعالية التي حضرها وكيل المحافظة المساعد مطهر الهادي ونائب رئيس المكتب التنفيذي لأنصار الله قاسم الحمران، أشاد مدير مديرية بيت الفقيه حسين سهل زين بتفاعل أبناء المربع الجنوبي للمشاركة في هذه الفعالية.

فيما استعرض المشرف الثقافي للمحافظة عبد السلام الصليحي صوراً من حياة أمير المؤمنين علي وسيرته وجهاده وثباته على الحق ومواجهته للطغاة والظالمين.

تخلل الفعالية التي حضرها مدراء مديريات المربع الجنوبي فقرات إنشادية وسباق الخيل والهجن.