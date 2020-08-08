المشهد اليمني الأول/

للاسف هذه النغمة صارت ستار يخفي خلفه الف معاوية والف الف يزيد !!

*احنا في عدوان كلمة حق اريد بها باطل من قبل البعض للاسف الشديد!!

*احنا في عدوان صارت وسيلة لتكميم الافواه الحريصة على مصلحة الدين الوطن !

*احنا في عدوان صارت غطاء لكل من يريد ان يمرر مشروعه الخاص او يخفي سلوكه المعوج !!

*احنا في عدوان صارت سيفا مسلطا لكي لايتم فضح الممارسات السلبية والشاذة التي يقوم بها البعض

*احنا في عدوان صارت مبررا لبعض سفهاء القوم واولاد الشوارع ليتطاولوا على الاحرار والشرفاء من ابناء اليمن!!

*احنا في عدوان اصبحت وسيلة يتخذها البعض لمنع وصول الكلمات الصادقة الى السيد عبدالملك قبل ان يستفحل الامر اكثر !!

ومتى نعم ابناء المسيرة القرانية بحالة من السلام منذ انطلاقتها , فهم من الحرب الاولى وحتى اليوم يعانون من عدوان يتلوه عدوان لكنهم في الحروب الست رغم ضعفهم وشحة امكانياتهم قدموا نموذجا راقيا للمجتمع اعجب به الكثير لكنهم عندما اصبحوا دولة وبيدهم زمام الامور تراجع ذلك النموذج الراقي عن ماكان عليه كثيرا للاسف !!

من اليوم علينا جميعا ان نتعامل مع هذه النغمة (احنا في عدوان ) كما تعاملنا مع فيروس كورونا لا للتهويل ولا للتهوين !! لا للتهويل الذي يجبرنا على السكوت على الباطل ولا للتهوين والانتقاد على كل امر لايستحق الذكر او الذي قد يساعد العدوان في تحقيق اهدافه !!

قال تعالى مخاطبا نبيه وهو خير البشرية (فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولاتطغوا انه بماتعملون بصير ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار ) ان كان هذا التهديد الرباني الذي يامر فيه بالاستقامة قد وجه للنبي صلوات الله عليه وعلى اله وهو خير البشر ولمن معه وحذرهم فيه من الطغيان والركون الى الظالمين فحريا بنا نحن ان نخاف منه ونتلمسه ليل نهار!!

وفي المحصلة !!

فان الاستقامة كما امر الله هي التي ستخرس كل الالسن وتنجي اصحابها في الدنيا والاخرة لا التهديدات والبلطجة !!

وفي الختام ” في هذا اليوم الفضيل لايفوتني ان اقول اللهم انا نتولى الامام علي ونبرا اليك من كل معاوية ويزيد في كل عصر وحين !! اللهم فاعنا على توليه سلوكا وعملا لا قولا باطلا !!

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علي الصنعاني