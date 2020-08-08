المشهد اليمني الأول/

أدانت مؤسسة أحرار اليمن لرعاية أسر الأسرى والمفقودين وتأهيل المحررين، إقدام مرتزقة العدوان على تعذيب الأسير عبدالله أحسن ناجي الجريدي من أبناء محافظة صنعاء حتى فارق الحياة.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن هذه الجريمة تعد الثانية بحق الأسرى خلال أقل من شهر .. معتبرة ارتكاب مرتزقة العدوان لهذه الجريمة انتهاكاً سافراً للشرائع السماوية والقوانين الدولية والأعراف اليمنية.

وأشارت إلى أن هذه الجريمة تأتي ضمن مئات الجرائم التي ينفذها مرتزقة العدوان السعودي في ظل صمت عالمي وتواطؤ دولي مريب.

ودعت المؤسسات والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى الاضطلاع بمسئوليتها إزاء الانتهاكات الإنسانية التي يتعرض لها الأٍسرى من قبل مرتزقة العدوان.

وحملت مؤسسة أحرار اليمن الأمم المتحدة المسئولية الكاملة إزاء الجرائم والإنتهاكات التي يرتكبها مرتزقة العدوان في مختلف السجون، بالضغط على تحالف العدوان لتنفيذ اتفاق السويد الخاص بالأسرى.