المشهد اليمني الأول/

أوضح رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام أن المطالبات التي يجريها الوفد والمسؤولين في صنعاء لإصلاح سفينة صافر يقابلها العدوان باللامبالاة والرفض.

وقال عبدالسلام في تغريدة له على تويتر : سفينة صافر مُنع عنها إدخال الوقود لتشغيلها منذ بدء العدوان، ومع مطالباتنا المستمرة لتقييمها وإصلاحها إلا أنها تقابل باللامبالاة والرفض.

وأضاف : من يشن حرب إبادة على شعب بأكمله ويفرض عليه أشد الحصار لا يبالي بمصير سفينة، مشيرا إلى أن من رفع قتلة الأطفال من لائحة العار لا يحق له الحديث باسم الإنسانية.

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