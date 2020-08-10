المشهد اليمني الأول/

ناقشت اللجنة العليا للاختبارات في اجتماعها بقطاع المناهج والتوجيه برئاسة وزير التربية والتعليم يحيى بدرالدين الحوثي، الاستعدادات والتجهيزات النهائية لاختبارات الشهادة العامة ” أساسي، ثانوي“.

وفي الاجتماع الذي حضره نائب الوزير رئيس اللجنة العليا للاختبارات الدكتور همدان الشامي، أكد وزير التربية أهمية تضافر الجهود واستشعار الجميع للمسؤولية الملقاة على عاتقهم لضمان إنجاح العملية الاختبارية باعتبارها مسؤولية وطنية.

ونوه وزير التربية بجهود قطاع المناهج والتوجيه وكافة اللجان العاملة في العملية الاختبارية لاستكمال الاستعدادات والتجهيزات الفنية للاختبارات في الوقت المحدد .. مشيرا إلى أهمية مراعاة الإجراءات الاحترازية وتوعية الطلاب.

وحث وزير التربية أولياء أمور الطلاب، لتوفير الأجواء الملائمة لأبنائهم بما يمكنهم من مراجعة دروسهم.