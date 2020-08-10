المشهد اليمني الأول/

أوضح رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الاسرى عبدالقادر المرتضى، اليوم الاثنين، أن اتفاق (عمّان)بشأن الأسرى لازال معلقاً حتى الآن بسبب رفض (حزب الإصلاح) في مأرب تنفيذ ما عليهم في الاتفاق..

وأضاف المرتضى في تغريدة على حسابه بتويتر “نأمل أن تثمر الجهود المبذولة في دفعهم إلى الالتزام بالتنفيذ، فالملف إنساني والأسرى وأهاليهم من الطرفين أكثر المتضررين من هذا التعطيل والتأخير”.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس لجنة الأسرى حمّل المبعوث الأممي وفريقه في 27 يونيو الماضي جزءً كبيرًا من مسؤولية فشل تنفيذ اتفاق عمان بشأن الأسرى، نظرًا لأدائهم الضعيف وتغاضيهم وسكوتهم عن تصرفات قوى العدوان المعيقة والمعرقلة لتنفيذ كل الاتفاقيات المبرمة.