المشهد اليمني الأول/

احتجزت السلطات في مطار القاهرة الدولي مدير مكتب رئيس حكومة الفنادق ” معين عبدالملك ” وبحوزته أكثر من مليون دولار.

حيث احتجزت سلطات مطار القاهرة علي النعيمي مدير مكتب معين عبدالملك بعد اكتشاف وجود مليون دولار في حقيبة رفض تفتشيها بحجة أنه يحمل جوار دبلوماسي.

حيث وصل النعيمي الى مطار القاهرة قادما من مطار سيئون في حضرموت.

الذي كان في طريقه لتسليم المبلغ الكبير إلى سمسار عقارات ضمن صفقة لشراء فلتين لمعين عبدالملك في القاهرة قيمة كلا منها مليون ومائتي الف دولار. حسب تصريح لحورية مشهور وزيرة حقوق الانسان في حكومة فنادق الرياض