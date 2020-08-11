المشهد اليمني الأول /

نفى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، اليوم الثلاثاء، المزاعم التي نشرتها وسائل إعلام العدوان الامريكي السعودي بشأن اقتحام لمنزله واحتجاز أحد أبناءه.

ونشر نجل العمراني في حساب والده الرسمي على فيسبوك منشورا أكد فيه أنه “لا صحة للإشاعات المنتشرة عن اقتحام منزل الوالد القاضي محمد بن اسماعيل العمراني ، أو غيرها، فالوالد في صحة وعافية، ويتمنى من الجميع تحري الدقة والتثبت عند نقل أي خبر”.

وكانت وسائل إعلام تحالف العدوان قد نشرت يوم أمس، شائعات اقتحام لمنزل العمراني واحتجاز أحد أبناءه، بمزاعم نشره “فتوى بشأن عيد الغدير”، في حين أنه تبين لا صحة لمزاعم الفتوى ومزاعم الاقتحام.