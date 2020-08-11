المشهد اليمني الأول/

أدانت الرئاسة العراقيّة استهداف تركيا منطقة سيدكان شمالي العراق واعتبرته “اعتداءً سافراً” و”انتهاكاً خطيراً للسيادة”.

وحسب موقع “رئاسة جمهورية العراق مكتب رئيس الجمهورية”، أدانت رئاسة الجمهورية استهداف إحدى الطائرات التركية لمنطقة سيد كان في منطقة كردستان العراق، حيث أكد الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن الخروقات العسكرية التركية المتكررة للأراضي العراقية تعد انتهاكاً خطيراً لسيادة العراق.

ودعا الناطق إلى إيقاف كافة العمليات العسكرية التي من شأنها المساس بعلاقات حسن الجوار والركون إلى الحوار والتفاهم لحل المشاكل الحدودية بين البلدين الجارين.

وجاء في نص البيان: “إن العدوان والخروقات العسكرية التركية المتكررة للأراضي العراقية تعد انتهاكاً خطيراً لسيادة العراق ومخالفة صريحة للقوانين والمواثيق الدولية وعلاقات حسن الجوار، ونحن إذ نشجب هذه الأعمال العدوانية التي أسفرت عن استشهاد عدد من المواطنين الأبرياء إضافة إلى ضباط من حرس الحدود الأبطال، فإننا ندعو إلى الإيقاف الفوري لهذه الاعتداءات، والجلوس إلى طاولة الحوار والتفاهم لحلّ المشاكل الحدودية بين البلدين الجارين وبالطرق والوسائل السلمية وبما يحفظ أمن واستقرار المنطقة”، مضيفا “الرحمة للشهداء والصبر لذويهم والشفاء العاجل والتام للمصابين”.