المشهد اليمني الأول/

تراجع مؤشر الإنتاج الصناعي السعودي للشهر الثاني توالياً، منخفضاً بنسبة 22.4% خلال يونيو 2020، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق؛ نتيجة الانخفاض في الإنتاج بنشاط التعدين والتحجير بنسبة 23.2%، لا سيما أن وزنه القياسي بالمؤشر 74.5%.

وعزا بيان الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الثلاثاء، هذا الانخفاض إلى إنتاج المملكة للنفط بمستويات منخفضة.

وخفضت السعودية إنتاج النفط إلى 7.5 مليون برميل يومياً، في يونيو الماضي، تنفيذاً لاتفاق “أوبك+”، مقارنة بنحو 9.8 ملايين برميل يومياً في يونيو 2019.