المشهد اليمني الأول/

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن البالونات الحارقة التي أطلقت الثلاثاء من غزة تسببت بإحداث أكثر من 60 حريقا اندلعت في العديد من المستوطنات القريبة من قطاع غزة، المحاصر للعام الـ14 على التوالي.

وأكدت صحيفة “إسرائيل اليوم”، أن الحرائق بسبب البالونات من غزة اليوم “كسرت الأرقام القياسية”، موضحة أن العديد من طواقم الإطفاء قامت بالعمل على إخماد النيران في مجلسي “أشكلون” و”أشكول” الإقليميين.

وأوضحت أن هذه الطواقم المختلفة من الإطفاء، ورجال “الصندوق القومي اليهودي”، وسلطة الطبيعة والحدائق، والمتطوعين، تعاملوا مع حوالي 60 حريقا خلال نهار اليوم في غلاف غزة.

وعلى خلفية هذه الزيادة في البالونات الحارقة، قال رئيس مجلس “أشكول” غادي يركوني: “نحن في عمق تصعيد البالونات الحارقة التي تحرق حقولنا”.

وأضاف: “من الواضح أن هذا ليس هو الحل؛ فالحل سياسي والتصعيد المتكرر هو نتيجة الجمود السياسي المستمر ضد القطاع”، مضيفا: “على وزراء الحكومة أن يتذكروا التزامهم بأمن الإسرائيليين الذين يعيشون بالقرب من حدود غزة”.

القناة “13” العبرية، أكدت وقوع أضرار مادية في جميع الأماكن التي اندلعت فيها النيران، موضحة أن جنود الجيش الإسرائيلي قاموا إطلاق النار على البالونات وهي في الهواء.

صحيفة “يديعوت أحرنوت”، أفادت بأنه تم حرق نحو 2000 دونم من أشجار الغابات والحقول منذ تجدد إطلاق البالونات الحارقة منذ 6 أيام، دون وقوع إصابات، مؤكدة أن هذا القدر من الحرائق الذي سجل اليوم “رقما قياسيا” لم تشهده المنطقة منذ انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار في صيف 2018.

وفي السياق ذاته، تعهد رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، اليوم، بـ”مواصلة الرد بقوة في قطاع غزة ردا على استمرار إطلاق بالونات حارقة من القطاع”، بحسب ما أورده موقع “i24” الإسرائيلي.

وقال: “سيكون هناك ثمن باهظ لجميع القوى الموالية لإيران، بما في ذلك في غزة، بسبب إطلاق البالونات”، مضيفا: “سلاح الجو يعمل ضمن دائرة قطرها 360 درجة ضد التهديدات التي تتعرض لها إسرائيل”.

من جانبه، أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي البديل، وزير الحرب بيني غانتس، خلال زيارته لقيادة الجبهة الداخلية، أن “مواصلة إطلاق البالونات الحارقة ستواجه بقوة، إذا لم تتوقف المنظمة عن إطلاق البالونات الحارقة، سنرد بقوة”.

وأضاف: “حماس توافق على استمرار إطلاق البالونات الحارقة والمفخخة نحو إسرائيل، ونحن لسنا مستعدين لقبول ذلك، وأغلقنا معبر كرم أبو سالم نتيجة لذلك، وسيحسنون صنعا لو توقفوا عن انتهاك الأمن في إسرائيل”.

وأعلنت إسرائيل، الليلة الماضية، عن إغلاق معبر “كرم أبو سالم” التجاري مع غزة؛ ردا على استمرار إطلاق بالونات حارقة من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية.